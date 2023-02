¿Galilea Montijo planea debutar en OnlyFans? Esto opina de Yanet García y la venta de fotos sensuales

Yanet García se volvió famosa en todo México gracias a su trabajo en los noticiarios de Monterrey, donde se desempeñaba como la chica del Clima, y después fue contratada por Magda Rodríguez para convertirse en una de las conductoras principales del programa "Hoy" en Televisa.

Su base de fans aumentó considerablemente al punto de ser una de las más populares y seguidas del programa en Instagram, lo que la inspiró a comenzar con su cuenta de OnlyFans. El éxito fue grandísimo, inmediatamente comenzó a vender su material sensual a racimos y dejó la televisión para seguir sus sueños histriónicos en Nueva York.

Galilea Montijo posó recientemente para una revista para caballeros. Crédito: instagram / @gaileamontijo

Sin embargo, los fanáticos han aplaudido esta iniciativa, y esperan el momento en que Galilea Montijo o Andrea Legarreta se unan a la plataforma de contenido exclusivo, pues las consideran el dúo de conductoras de revista matutinas más bellas de la pantalla chica en este país.

Galilea Montijo, por su parte, ha hecho algunas fotografías sexys para las revistas de caballeros más populares en México. En fechas recientes, de hecho, protagonizó la portada de Playboy África junto al rapero French Montana, en una sesión icónica que recorrió varios países.

Durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México para viajar aun carnaval en el interior de la República, aseguró que se trató de una sesión muy "linda" que disfrutó con demasía, y aseguró que el cuidado en todas las sesiones que ha hecho es parte primordial de su incursión en esta clase de publicaciones.

"Las fotos que he hecho y en su momento hice fueron muy bien cuidadas, lindas, siempre me encantaron. Aquel entonces todavía quería enseñar, con el tiempo ya no", dijo.

Pero también fue cuestionada sobre su posible debut en la plataforma de contenido exclusivo, OnlyFans. Al respecto, aseguró que de ninguna manera se atrevería a realizar sesiones para su venta, pero sí dijo que respeta mucho a quienes lo hacen, incluida su ex compañera en "Hoy", Yanet García.

"Claro que no, yo respeto mucho a quien lo hace. Yanetita lo hace increíble, le va muy bien, vive en Nueva York, lo hace increíble y tiene un cuerpazo. Quienes lo hacen de una manera linda, pues hay que aplaudirlo. Es otra manera de llegar a tus fans, me encanta la idea", pronunció la conductora.

La exconductora tiene también una plataforma de entrenamiento fitness. Crédito: @iamyanetgarcia

Yanet García cuenta actualmente con más de 390 mil "Me Gusta" en su perfil oficial de OnlyFans. La suscripción cuesta 20 dólares al mes y se actualiza constantemente para todos los que paguen. Aproximadamente se suben uno o dos videos y fotografías al día.

