Belinda le pide matrimonio a un pequeño fan, pero es rechazada de manera inimaginable

Belinda tuvo una noche de ensueño durante la apertura de la Gran Feria de México 2023, donde miles de fanáticos acudieron para escuchar sus más grandes éxitos; desde los temas que cantaba en las novelas infantiles, hasta los discos más serios y de otras temáticas que ha lanzado a lo largo de su carrera.

Es un hecho tiene una conexión muy especial con sus fanáticos, y es común que la mayoría de ellos le lancen regalos y otras cosas al escenario con el objetivo de llamar su atención y tener un pequeño momento de fama frente a miles de personas que se juntan a verla cantar sus grandes éxitos.

Crédito: Instagram / Belinda

En esta ocasión, fue un pequeño fanático quien le hizo un dibujo de un unicornio y se lo regaló durante el concierto. Gracias a ésto se ganó la oportunidad de subir al escenario, y recibir un fuerte de la también actriz, quien además, tuvo un atrevimiento poco antes visto.

“Gracias, ¿quién es?¿soy yo? Es un unicornio, pero dime que soy yo. ¡Ven! ¿Lo pueden subir?”, pidió la cantante.

Una vez en las tarimas, Belinda decidió que ya era un buen momento para decirle que sería su nuevo galán, pero ahí no acabaron las cosas, tambi pidió matrimonio, y le aseguró que se trata de su galán más guapo, por encima de todos los que le han inventado últimamente.

Crédito: Instagram / Belinda

Sin embargo, los planes del chiquillo son otros, pues le dijo que por el momento no deseaba unirse en matrimonio con ella, y tal vez con ninguna otra niña. Definitivamente sabe lo que quiere y cuándo lo quiere a pesar de su corta edad.

"Pero eres muy linda, y me gustan mucho tus ojos y te pareces mucho a tu mamá”, fueron las palabras que usó el pequeño para consolarla, después de que le hubiera roto el corazón frente a miles de personas que solamente pudieron enternecerse por el ángel que se carga el pequeño.

La insistencia fue más allá, Belinda le dijo que podía esperarlo por lo menos otros 15 años para que tuviera la edad suficiente para decidir si quiere contraer nupcias, pero las actitudes no cambiaron, el pequeño la rechazó; aunque le preguntaron si en 20 años lo pensaría mejor, aseguró que no sabía, pero no se trató de una negativa total.

“¿Te quieres quedar conmigo aquí todo el show? No, ¿verdad? No, ya está asustado, dice: ‘No, no, no. No me quiero casar’. Bueno, ya estoy enamorada”, finalizó Belinda.

Belinda invitó al pequeño a quedarse durante todo el concierto arriba del escenario, si quería, para disfrutarlo en un lugar completamente exclusivo, pero al parecer extrañaba a sus padres, pues inmediatamente volvió a sus brazos sin pensarlo mucho más.

SIGUE LEYENDO:

Belinda: 3 microbikinis que demuestran cuál es la tendencia de primavera