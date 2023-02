J-Hope de BTS cumple 29 años: 5 fotos de su transformación desde su debut hasta ser solista

El ARMY está de fiesta debido a que celebran el cumpleaños de J-Hope, quien llega a los 29 años de edad. Los fanáticos del miembro de BTS se han apoderado de las redes sociales, como Twitter, para comenzar a mandarle sus buenos deseos en esta fecha tan especial, asimismo, también han ocupado este tiempo para recordar su trayectoria artística y su transformación desde que debutó con la banda de k-pop hasta ahora que se convirtió oficialmente en solista.

Jung Hoseok, nombre real del idol, nació en Gwangju, Corea del Sur, el 18 de febrero de 1994, sin embargo, los festejos comienzan desde este viernes 17 debido a la diferencia horaria entre México y América Latina. Los miembros del ARMY comenzaron usar hashtag con relación al cumpleaños del rapero de Bangtan, quien comenzó su carrera como bailarín callejero y que después se unió a la agencia Big Hit Entertainment como aprendiz.

5 fotos de la transformación de J-Hope

J-Hope se unió a BTS junto al líder RM, Suga, Jimin, Jin, Jungkook y V, y debutó como parte de la banda de k-pop el 13 de junio de 2013 con el tema "No More Dream" de su primer álbum-sencillo"2 Cool 4 Skool". De acuerdo a biografías, el grupo comenzó a tener popularidad tan sólo dos años después, sobre todo con la trilogía "The Most Beautiful Moment in Life: Part 1" (2015), "Part 2" (2016) y "Young Forever" (2016), por lo que pronto los miembros se ubicaron en el mercado global y fueron las cara más reconocidas de la llamada "Ola Coreana".

J-Hope debutó en 2013 con BTS Foto: Captura de pantalla

Hoseok es rapero, bailarín, productor y compositor Foto: BIGHIT

Por si sólo Hobi, como le dicen de cariño, comenzó a destacar como rapero y bailarín de la agrupación, pero también como compositor y productor musical, ya que junto a RM y Suga, fueron los encargados de crear varias canciones de Bangtan, por eso a la par de su trabajo en la banda de k-pop, estuvo haciendo algunos temas en solitario, lo que lo llevó a publicar su primer mixtape, "Hope World", en 2018. En este proyecto se incluyeron las canciones "Daydream" y "Airplane", que tuvieron mucha aceptación entre los fans.

Asimismo, fue el primer miembro de BTS en mirar hacia el mercado latino, ya que en 2019, lanzó el sencillo "Chicken Noodle Soup", en el que invitó a la cantante de reguetón Becky G, convirtiéndose en una canción en la que combinaron el coreano, inglés y español. Gracias a esta colaboración, ambos artistas hicieron una gran amistad que ahora presumen cuando se ven en premiaciones y eventos importantes.

El cantante lanzó su mixtape en 2018 Foto: BIGHIT

A la par de sus proyectos individuales, el rapero ha tenido éxito con álbums de estudio de BTS como: "Wings", "Love Yourself: Tear", Map of the Soul: 7", "Be" y "Proof", asimismo con sencillos como "Dynamite" y "Butter", ambos nominados a los Premios Grammy, en 2021 y 2022, respectivamente, que aunque no consiguieron llevarse la presea, pasaron a la historia como los primeros artistas coreanos en aspirar a uno de los galardones que otorga la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

En 2022, BTS anunció que se tomaría un tiempo como agrupación para que cada uno de sus miembros se enfocara en su carrera individual, fue entonces cuando J-Hope se convirtió en el primero en debutar oficialmente como solista con su álbum de estudio "Jack in the box", con el cual mostró un lado de su personalidad muy diferente. Actualmente, se encuentra asistiendo a algunos eventos de moda como el Paris Fashion Week y haciendo promoción de su photo folio que sale precisamente el día de su cumpleaños.

Junto a BTS ha sido nominado al Grammy Foto: FB

Hobi cumple 29 años el 18 de febrero Foto: BIGHIT

SIGUE LEYENDO:

J-Hope de BTS celebrará su cumpleaños en México gracias al regalo del ARMY

J-Hope de BTS se muestra sin camisa por primera vez y enloquece al ARMY con esta FOTO