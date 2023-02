Conoce la inquebrantable condición del príncipe Harry y Meghan Markle para acudir a la coronación del Rey Carlos III

Recientemente, se conoció que el día 6 de mayo del presente año se llevara a cabo la coronación del Rey Carlos III, luego del fallecimiento de su madre la Reina Isabel II, por lo que pasará a ocupar el lugar más alto de la realeza que tanto ha esperado, prácticamente durante toda su vida en la familia real.

Sin embargo, la Reina Consorte Camilla Parker, se ha encargado de establecer que figuras asistirán o no a la gran celebración, por lo que artistas famosos como John Lennon no serán bienvenidos por su anterior amistad con la princesa Diana y otras figuras que no formaran parte del evento por malas relaciones o vínculos con la familia real.

Se aproxima la coronación del Rey Carlos III.Fuente:Instagram camillaparkerb

Entre las personas que asistirán al reconocido evento de coronación, serán todos los integrantes de la realiza británica por lo que Harry y Meghan, que como ya sabemos ambos ha decidido alejarse de la corona para proteger a su familia y comenzar una nueva vida juntos lejos de las cámaras y paparazis.

Esta es la condición de Harry y Meghan para asistir a la coronación del Rey Carlos III:

Conoce la condición impuesta por los Duques de Sussex. Fuente: Instagram principe.harry_

Pero, para que los Duques de Sussex asistan a la coronación han impuesto una condición y es que se mantenga un ambiente de armonía con su hermano el príncipe William y su esposa Kate, por lo que Harry ha comentado: "Dijo que quiere reconciliarse con su familia y es su decisión, pero hasta ahora nada ha cambiado".

A su vez: "Harry ha sido muy claro y su posición no ha vacilado. Él no va a venir si siente que la atmósfera será tan tóxica como lo fue durante el Jubileo de Platino de la Reina y el funeral”.

