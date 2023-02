Bridget Moynahan hace camino en la dirección

Con más de 20 años en la industria, la actriz estadounidense Bridget Moynahan decidió entrar al mundo de la dirección, al ponerse detrás de la cámara de dos episodios de “Blue Bloods” y de un cortometraje que pronto verá la luz, lo cual la tiene muy emocionada y espera seguir desarrollando sus habilidades en esta área.

“Me encantó. Dirigir es sin duda un gran reto y me obligó a abordar el material de una manera diferente. Me preparé y dejé que las cosas fluyeran. Tengo mucha suerte de que lo hice en un programa como éste, en donde todo el mundo me apoya y he aprendido mucho sobre cómo hacerlo en cada uno de los episodios que me permitieron dirigir. Espero sean experiencias que se repitan”, detalló.

Moynahan tomó la decisión de dirigir, luego de ser animada por sus colegas y productores, quienes vieron en ella las herramientas de hacerlo, por eso en cuanto recibió la noticia de que estaría detrás de las cámaras, revisó el trabajo de otros directores que la inspiraron a continuar.

“Siento que realmente respondí a estar al otro lado de la cámara y a estar en las conversaciones con todos los otros departamentos que componen el espectáculo. Me gusta mucho la colaboración, formar parte del diálogo y trabajar con otras personas para crear la historia. Así que disfruté mucho siendo directora”, agregó.

Créditos: Especial

Elenco unido

“Blue Bloods” cuenta la historia de una familia de policías que lidian con el crimen y sus vidas diarias. El líder de la familia es “Frank Reagan”, al que interpreta el actor Tom Selleck, él también es el jefe de la policía en Nueva York. Moynahan da vida a “Erin”, la única hija del protagonista, ella es asistente del fiscal del distrito. Mientras que sus hermanos son “Danny” (Donnie Wahlberg), un detective experimentado y veterano de la Guerra de Irak, y “Jamie” (Will Estes), el más joven.

“Mi personaje ha crecido mucho. Empezó como madre soltera, sorteando las relaciones, su carrera y sus deberes como madre. Simplemente ha sido un reto. Y eso es parte de lo que es realmente maravilloso de esta serie, que te muestra cómo son las familias y los problemas que tienen. Sabemos que siempre están de acuerdo, pero al final del día, ya sabes, si los sigues queriendo o te levantas de la mesa”, comentó.

Recientemente, en México se estrenó la treceava temporada, jamás imaginó que el proyecto gustaría tanto, pero está feliz del elenco grandioso que conforma la serie, ya que, a lo largo de estos años, han logrado compartir desde nacimientos, hasta muertes, bodas y divorcios, siempre apoyándose y respetando su entorno.

