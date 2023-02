Arturo Carmona recuerda quién fue la mujer que aconsejó a Jaqueline Bracamontes para que no se casara con él

En las últimas semanas el nombre de Arturo Carmona se ha popularizado, puesto que el actor es uno de los integrantes de “La Casa de los Famosos”, ahora son los mismos fanáticos quienes recordaron uno de los pasajes más importantes en la vida de la estrella, se trata de su polémico y fallido romance con Jaqueline Bracamontes.

El también futbolista y la ex reina de belleza sostuvieron una relación de más de dos años, se amaban profundamente y respetaban, pero había algo que no los dejaba estar completamente felices y que además fue la razón por la que no llegaron al altar, pues según palabras del propio Arturo Carmona él si pensó en establecer algo bien con ella.

En una entrevista del también futbolista con Fernando Lozano recordó que la actriz estaba inconforme con que tuviera una hija y cuando aceptaba su compromiso había una persona que todo el tiempo le señalaba a Jaqueline Bracamontes el pasado de su pareja, Carmona reveló que fue en ese entonces la madre de ella quien nunca lo aceptó.

“Jacky viene de una familia muy conservadora de Jalisco, de Guadalajara, le hacía mucho ruido no a ella, más a su familia que yo tenía una hija, Jacky le entró, pero tenía a su mamá diciendo ‘no, no, no, no’, Jacky estaba muy bien, pero venía el tema de mi hija”, comenta.

Tuvieron una relación de más de dos años. Especial

Arturo Carmona puntualizó en que la famosa le pedía ser la numero uno en su vida, pues sentía que ese papel lo ocupaba la pequeña Melenie, quien en ese entonces tenía no más de seis años. “Son amores muy diferentes (…) me decía ‘vas a ver a su mamá’”, agregó.

El galán de televisión aseguró que entiende que la familia de Bracamontes haya buscado lo mejor para ella, pues comentó que la madre de Jacky siempre estuvo presente en las decisiones que tomaba la también modelo. Esa fue una de las razones por las que ya no siguieron juntos, aunque si visualizaba caminar con ella al altar.

Melenie Carmona es la única hija de Arturo, actualmente tiene 23 años, es producto del primer matrimonio que tuvo con Alicia Villarreal el 16 de diciembre de 1998, mismo que terminó en 2001 cuando anunciaron que ya no estarían más juntos, aunque cabe destacar que en la actualidad tienen una buena relación basada en respeto e incluso el deportista tienen negocios con Cruz Martínez, esposo de la cantante.

Arturo Carmona tiene como prioridad a su hija Melenie.

