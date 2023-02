Polémica conductora de "Hoy" desactiva los comentarios de sus redes sociales por los reclamos hacía su forma de criticar cuerpos ajenos

Yuridia es una de las cantantes más queridas en el medio del espectáculo por su arrollador talento, sin embargo, en las últimas semanas ha sido blanco de controversia luego de que revivieran el pleito que sostiene con “Ventaneando” por las críticas que hicieron sobre su físico. Algo que también ocurrió con una conductora de “Hoy”, quien tuvo que desactivar los comentarios ante la exigencia de los internautas de una disculpa pública.

En días pasados, durante una entrevista con “El Escorpión Dorado”, Pati Chapoy desató la molestia de los fans de Yuridia luego de que revelara que la cantante los “vetó” debido a los constantes ataques a su familia y los comentarios “gordofóbicos” en su contra. Aunque esto sólo revivió las críticas que ha recibido la exacadémica de otras celebridades, como Andrea Escalona a quien exhibieron en TikTok con un clip en el que se lanza contra ella.

"Todos los trabajos merecen respeto Yuridia, yo no sé qué te pasó a ti, yo te conocí en ‘La Academia’ como una niña sencilla, linda y está cosa que acabo de ver, no se parece nada en lo que yo pensaba de ti, además estabas bastante pasadita de kilos. Yo creo que le hicieron un Photoshop para las nuevas fotos que salieron en la revista ésta, donde se veía espectacular, porque realmente acabamos de ver la imagen y no estás así”, se escucha a Escalona en el video.

Piden cancelar a Andrea Escalona

El video de la también actriz, de 36 años, en el que lanza fuertes críticas al físico de la intérprete de “Qué agonía” se hizo viral de inmediato y algunos internautas exigieron una disculpa pública para la cantante, mientras que otros pidieron que fuera “cancelada” por hablar sobre el cuerpo de otra persona.

“¿Y las disculpas para cuándo?”, “Te las das de muy buena, pero, ¿y todo el veneno que le aventaste a cierta cantante?”, “¡¿No que mucho apoyo a la mujer?! ¿No que muy feminista?” Y “Que te disculpes, porque estoy segura que si la historia fuera al revés tú no pedirás, exigirías las disculpas”, fueron algunos de los comentarios que recibió la conductora.

Debido a los constantes ataques en redes sociales, Andrea Escalona decidió desactivar los comentarios en sus siguientes fotografías. Aunque algunos aseguraron que se había ausentado, ella continúa compartiendo historias a través de Instagram y esto ha enfurecido aún más a los usuarios que ahora le reclaman intentar silenciarlos.

Usuarios piden "cancelar" a Andrea Escalona por comentarios contra Yuridia. Foto: IG @andy_escalona

SIGUE LEYENDO:

Conductores de Hoy se adelantan a Maite Perroni y Andrés Tovar, revelan sexo de su bebé

Andrea Legarreta anuncia nuevo proyecto lejos del programa Hoy, ¿se va del matutino?