Eugenio Derbez lamenta la muerte de Raquel Welch: "Tuve le privilegio de trabajar con ella"

El mundo del espectáculo se encuentra de luto debido a que murió la actriz de Hollywood, Raquel Welch este 15 de febrero. Fanáticos y famosos han lamentado la pérdida de la celebridad, uno de ellos fue Eugenio Derbez, quien tomó sus redes sociales en donde además de escribir un emotivo menaje dedicado a la artista, de 83 años, también recordó que tuvo la oportunidad de trabajar con ella en la última película que rodó.

La familia de la actriz ganadora del Globo de Oro informó al medio TMZ que Jo Raquel Tejada, nombre real de la diva del cine estadounidense, perdió la vida este miércoles a la edad de 82 años a causa de una enfermedad repentina. Después de darse a conocer su fallecimiento, fans y gente cercana a la protagonista de "One Million Years BC", enviaron sus condolencias y recordaron sus mejores momentos, tanto en sus diferentes proyectos, como aquellos que vivieron junto a ella.

Así se despidió Eugenio Derbez de Raquel Welch

Fue el mexicano Eugenio Derbez que también se unió a los mensajes conmemorando la vida y obra de Welch. Por medio de su cuenta de Instagram, el actor y director recordó que tuvo la oportunidad de trabajar con la ex sex symbol de la pantalla grande, pues fue parte del cast "How to Be a Latin Lover", una de las películas que el histrión protagonizó en Hollywood junto a su compatriota Salma Hayek. La cinta, que fue dirigida por Ken Marino, tuvo mucho éxito en taquilla, ya que recaudó 54 millones de dólares, y fue el último trabajo de Raquel en el cine.

"How To Be A Latin Lover" fue la última película de Raquel Welch IG @ederbez

"Qué tristeza enterarme el día de hoy de la partida de Raquel Welch. Fue una mujer que conquistó todo y nos conquistó a todos. Tuve el privilegio de trabajar con ella en la que fuera su última película: 'How To Be A Latin Lover'", escribió el también comediante en una publicación en la que colocó un par de fotos junto a la actriz. En una de ellas aparece en una escena del filme, en el que la artista interpretó a Celeste, una multimillonaria viuda que el personaje de Máximo (Eugenio) busca conquistar.

La imagen conquistó a algunos de sus más de 18 millones de admiradores, quienes también se unieron a los mensajes para despedir a la actriz. El artista Arsi Nami colocó "Descansa en amor a una leyenda ¡Es tan honrado de haberla encontrado en el set de How to be a Latin Lover!", mientras que otras personalidades escribieron "Ella estuvo increíble en esta película. Siento mucho tu pérdida Eugenio. DEP Raquel Welch", "Fue la primera imagen que recordé al leer la noticia,tu peli... que mal" y "Una grande perdida de verdad Eugenio".

¿Quién fue Raquel Welch?

La actriz nació el 5 de septiembre de 1940 en Chicago, Estados Unidos. El apellido Welch lo tomó de su primer marido, James Welch, con quien se casó cuando tenía 19 años de edad. Debutó en el cine en 1964 con la cinta "Una casa no es un hogar", y después de esta participación siguió con diferentes proyectos para la televisión y el cine como: "One Million Years B.C", "Hannie Caulder-la vengadora", "Fantastic Voyage" y "100 Rifles".

Eugenio Derbez lamenta la muerte de Raquel Welch Foto: Captura de pantalla

La actriz fue considerada un sex symbol de su época, ya que en 1995 la revista Empire la nombró como una de las "100 estrellas más sexys en la historia del cine" y se colocó en el puesto 3 en la lista de las "100 estrellas más sexys del siglo XX" de Playboy. A la artista le sobreviven sus dos hijos, Tahnee y Damon Welch, producto de su primera relación sentimental.

