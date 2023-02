VIDEO: Livia Brito enloquece de espaldas y en ajustadas licras que destacan sus curvas

Livia Brito se ha convertido en una de las celebridades consentidas de TikTok, plataforma en la que ha dejado ver su lado más divertido y coqueto. La famosa actriz enloqueció a sus millones de fanáticos en la popular red social con un video en el que se lució de espaldas y destacó sus curvas con un look deportivo-chic de licras ajustadas, confirmándose como una de las más bellas del espectáculo.

La originaria de Cuba demuestra que es una de las actrices que impone moda con sus atuendos, sin importar que sean para el gimnasio o una salida casual, pues siempre destaca con las imágenes que comparte en sus cuentas oficiales, principalmente de Instagram y Facebook, en las que es más activa y constantemente comparte contenido que genera miles de "likes" y comentarios halagadores.

Livia Brito enloquece en licras rojas

En las imágenes que Brito publicó en su cuenta oficial de TikTok, se le puede ver luciendo un look deportivo y moderno, conjunto de color rojo que se ciñe de forma perfecta a su curvilínea silueta, y que combinó con una chamarra tipo gabardina de mezclilla en azul claro, outfit que fue perfecto para que se uniera a uno de los audios que son tendencia en la plataforma china, que se ha convertido en la favorita de las famosas.

"Pues de una vez no? #liviabrito #SanValentin #lipsync", fue la frase con la que Livia acompañó el clip en la plataforma, donde suma 11.3 millones de fanáticos, quienes siempre le demuestran su cariño con halagadoras frases, como en está ocasión que ya ha sumado 330 mil reproducciones, 30 mil "me gusta " y cientos de mensajes con palabras como: "eres un 10!", "se ve hermosa" y "Tan linda mi piloto"; entre otros.

En el video con el que conquistó a sus millones de seguidores en la red social china, se le puede ver luciendo su esbelta y curvilínea silueta en un look que causó impacto entre sus fans, un conjunto de licra con el que posó de espaldas mientras hizo el lip sync de un audio en el que se escucha: "Me opero los ojos, aprovecho, aprovecho que el doctor me va a abrir aquí el ojo para operarme las nalgas".

Livia enamora en licras rojas. Foto: TK @liviabritopestana

La actriz llegó a México desde su natal Cuba hace poco más de 10 años; en el 2010 protagonizó su primer telenovela, "Triunfo del amor" con la que demostró su talento, y que también la catapultó a la fama, para después participar en otros melodramas como: "Abismo de pasión", "Muchacha italiana viene a casarse", "La Piloto" y "Médicos, línea de vida"; además de probar como conductora en el 2014 con "Bailando por un sueño".

Actualmente, Livia Brito es una de las favoritas de la televisión y también se ha convertido en un referente de moda, sobre todo cuando se trata de looks de playa o deportivos, pues con cada uno de los outfits que presume en redes da cátedra de estilo, confirmando que es una de las reinas de moda al lucirse con los atuendos en tendencia que la hacen llamar la atención en cualquier lugar.

La actriz cubana presume cuerpazo. Foto: IG @liviabritopes

