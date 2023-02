La película sólo para adultos en Netflix que es para ti si eres arriesgado, la DEA no quiere que la veas

Estamos a mitad de semana y quizá al terminar las labores del día quieras encender tu dispositivo de reproducción favorito, abrir Netflix y dejarte llevar por una intrépida historia que te saque de tu zona de confort y si eres de las personas que disfrutan de fuertes emociones, sin duda la cinta que te recomendamos a continuación podría cumplir tu expectativas.

“American Sniper” o "El Francotirador" es una saga llevada al cine que se basa en el libro American Sniper: The Autobiography of the Most Lethal Sniper in U.S. Military History de 2012 que originalmente narra la historia de Chris Kyle, el soldado que se convirtió en el francotirador más letal en la historia de Estados Unidos.

Ahora, la película que te sugerimos ver, es una que precisamente pertenece a esta saga y ha conquistado las miradas alrededor el mundo y tan solo en México es un filme que se encuentra en el listado de las más vistas, pues específicamente ocupa el lugar número seis del ranking de las 10 cintas más vistas y hablamos del largometraje “Sniper: Ultimate Kill”, o por su título en español “Francotirador: la última masacre”.

De qué trata la película

La cinta que actualmente está conquistando en la plataforma de streaming es una producción de acción estadounidense de 2017 que está dirigida por Claudio Fäh y ha causado sensación debido a su destacado reparto, pues es protagonizada por Chad Michael Collins , Billy Zane y Tom Berenger .

La película es la séptima entrega de la saga "Sniper" y una secuela de Sniper: Ghost Shooter y nos cuenta la historia de el narcotraficante colombiano Jesús Morales, quien con el objetivo de defender su imperio de contrabando decide contratar a un habilidoso francotirador conocido como "El Diablo".

Tiene en mente que este experto asesino pueda eliminar a todos sus enemigos, lo que le permite tener más control sobre las rutas de contrabando de drogas hacia los Estados Unidos, sin embargo, Kate Estrada, agente de la DEA , fue enviada a Colombia con el sargento mayor Brandon Beckett para detener a "El Diablo" y extraditar a Morales, pero todo se pondrá de cabeza cuando el peligro comience a acechar y no haya ningún sitio seguro, por lo que ahora parece sólo queda matar o morir.

