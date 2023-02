Famosa que brilló en "Se Vale" y las telenovelas, se alejó y ahora abre su sensual OnlyFans a los 46 años

“Se Vale” fue uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana entre el 2007 y el 2012 y por dicho espacio desfilaron una gran cantidad de conductoras que brillaron por su carisma, talento y por su belleza y será precisamente de este último punto del que hablaremos con esta ocasión pues te presentaremos a la querida presentadora de esta entretenida producción que luego de alejarse de la pantalla chica regresó al ruedo como modelo de OnlyFans a sus 46 años de edad.

La conductora de la que hablaremos en esta ocasión en nada más y nada menos que Tania Riquenes, quien, aunque no fue parte del elenco principal, logró convertirse en una figura imprescindible del programa en el que compartió créditos con Raúl Magaña, Amanda Rosa, Mariana Echeverría y Yuliana Peniche, quienes fueron los principales rostros de este exitoso programa de entretenimiento.

Tania Riquenes se integróa "Se Vale" en 2008. Foto. Especial

Tania Riquenes se unió a “Se Vale” en 2008 y como se mencionó antes, su acenso a la fama fue casi inmediato pues además de ser sumamente carismática y talentosa para la conducción, también logró destacar gracias a su arrolladora belleza y sensualidad, incluso, llegó a ser considerada como una de las mujeres más atractivas de la farándula.

La estancia de Tania Riquenes en “Se Vale” duró cuatro años, pero pudo haber sido mayor si no se hubiera cancelado dicho programa, no obstante, en los años siguientes la también actriz se mantuvo activa dentro del mundo del entretenimiento participando en distintas producciones televisivas, así como en teatro, no obstante, su carrera perdió proyección debido a que ninguno de los proyectos en los que participó tuvo un arrastre masivo como el de “Se Vale”.

Tania Riquenes se convirtió en un elemento imprescindible de "Se Vale". Foto: Especial

Hasta donde se sabe, fue en 2013, cuando Tania Riquenes se casó con Eric Puche, por lo que en los años siguientes se enfocó en disfrutar de su matrimonio y fue hasta tres años más tarde cuando se convirtió en madre de un precioso bebé al que nombró Eric. Pese a su maternidad, la talentosa actriz y conductora se mantuvo activa en el ambiente artístico teniendo pequeñas participaciones en distintas producciones y fue hace apenas un par de años cuando decidió incursionar en el mundo de las redes sociales en aplicaciones como Instagram, TikTok y YouTube donde se consolidó como toda una vlogger.

Cabe mencionar que, a principios de 2022, Tania Riquenes se convirtió en madre por segunda ocasión y para sorpresa de todos dio a luz a mellizos, a quienes nombró André y Liam, lo cual, la puso muy feliz pues reveló que había buscado ser madre desde hacía unos años atrás, pero no había podido por problemas de endometriosis, por lo que tuvo que recurrir a un tratamiento in vitro.

Tania Riquenes ha tenido gran éxito con su incursión en redes sociales. Foto: IG. riquenes

Tania Riquenes debuta en OnlyFans

El pasado fin de semana, Tania Riquenes, quien actualmente tiene 46 años de edad, anunció en redes sociales su debut en OnlyFans y para incentivar a sus admiradores a que se suscriban a su perfil, el cual tiene un costo de 15 dólares mensuales, difundió unas fotografías para mostrar parte del contenido que se podrá encontrar dicha plataforma.

Tania Riquenes ha logrado conservar su espectacular figura. Foto: IG. riquenes

“Con cariño mis #crayolinas una pequeña probadita de mi contenido para OF! Feliz Día de San Valentín. Que la pasen rodeados de mucho amor, salud y más salud. Gracias por todos los que ya se han sumado a esta nueva aventura y faceta que no conocían de mí” fue el texto que escribió Tania Riquenes para acompañar una postal en la que apareció posando de una manera más que sensual en lencería y desde una cama, por lo que, como era de esperarse su post causó un gran revuelo en plataformas digitales.

Así anunción Tania Riquenes su debut en OnlyFans. Foto: IG. riquenes

De momento, se desconoce cuáles serán los límites de Tania Riquenes en OnlyFans, así como los proyectos que tiene pensados para esta plataforma, sin embargo, se espera que en los próximos días ella misma salga a revelar este y otros detalles sobre su incursión en la famosa plataforma de contenido exclusivo.

