Conoce los principales negocios de Amanda Dudamel, finalista de ‘Miss Universo 2022’

Amanda Dudamel es una modelo, diseñadora de moda y filántropa venezolana que es reconocida por haber sido una de las primeras finalistas de Miss Universo. Su apellido es muy famoso teniendo en cuenta que su padre fue el portero de la selección de Venezuela durante muchos años, estamos hablando de Rafael Dudamel. A sus 23 años, es una de las jóvenes más hermosas del mundo, pero más allá de ser conocida por el concurso de belleza, tiene una gran cantidad de negocios que seguro desconocías.

Desde chica que Amanda Dudamel tenía en mente lo que quería ser cuando fuera más grande y es que a los 17 años y cuando se radicó en Italia, culminó sus estudios de diseño de moda en el Instituto Europeo di Design en Roma y luego hizo una especialización en moda en un prestigiado colegio de Londres. En los últimos meses, la modelo confesó que se sometió a una operación de mandíbula y destacó: “Mi mandíbula siempre ha estado muy escondida y mi mordida no es 100% adecuada. Eso afectó mi respiración”.

Amanda Dudamel es además filántropa.

En el año 2021, Amanda Dudamel fue coronada como Miss Venezuela y al año siguiente fue una de las finalistas de Miss Universo 2022 donde quedó como virreina y perdió ante R’Bonney. En relación al concurso, la joven manifestó: “Estoy feliz, satisfecha y más agradecida que nunca”. Además, para poder competir, la modelo de 23 años confesó que realizó una rutina de entrenamiento de tenis, donde su novio es tenista y también de fútbol para tener un cuerpo tonificado.

Amanda Dudamel fue finalista de Miss Universo.

Estos son los negocios de Amanda Dudamel

Sin embargo, más allá de ser una destacada representante de Miss Universo, Amanda Dudamel es una destacada empresaria y tiene sus propios negocios. Uno de ellos está relacionado al modelaje y a la moda, lanzando su propia marca de ropa llamada ‘By Amanda Dudamel’ donde tiene lujosos bolsos y accesorios para mujeres.

Amanda Dudamel tiene varios negocios personales.

A su vez, Amanda Dudamel es cofundadora de ‘Reborn The Brand’ que se encarga de comercializar varias vestimentas y al ser una referente de la moda, sabe cómo desenvolverse en este ámbito. No son los dos únicos negocios de la Miss Universo 2022 sino que es directora ejecutiva de ‘Made in Petare’, otra marca de accesorios que se encuentra en Venezuela. Y además, ha incursionado en la televisión con su propio programa que le da la posibilidad a varias mujeres para que se desenvuelvan en un ámbito determinado.

