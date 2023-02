Vanessa Claudio paraliza la red por San Valentín con revelador look de encaje rojo

Vanessa Claudio es una de las famosas que destaca por su estilo para vestir, algo que ahora deja ver en el programa de la televisora del Ajusco. La belleza que tiene esta presentadora es inigualable y se nota que no tiene nada de vergüenza para mostrarlo en las redes sociales y darle alegría a todos sus fanáticos.

Instagram es la red donde mejor se mueve la puertorriqueña, pues ya suma 2.5 millones de seguidores que no solo la alaba sino, le viralizan cada posteo que hace. Por este motivo, la presentadora busca entregarle todo el tiempo producciones que puedan disfrutar y porque no, volver a enamorarlos.

Vanessa Claudio. Fuente: Instagram @vanessaclaudio

Vanessa Claudio cautiva con lencería en Instagram

La presentadora Vanessa Claudio muestra su belleza y el lugar elegido siempre es las redes sociales. Por lo general, trata de mostrar como le van quedando los vestidos y las diferentes producciones pero rara vez se la puede ver con lencería muy ajustada. Para celebrar San Valentín, Vanessa nos ha regalado unas fotos para el infarto.

Con un nuevo pos te Instagram, la presentadora lucio un look de encaje rojo donde puso: “Feliz día del amor y de la amistad! Y porque no, hoy me pondré ropa interior roja a ver si esta es la verdadera fórmula para que llegue el amor y no en Año Nuevo jaja ! Y dejen de criticar si estoy en ropa interior. Hoy todo se puede”, escribió la presentadora.

Vanessa Claudio. Fuente: Instagram @vanessaclaudio

Vanessa Claudio antes de llegar a la televisión compitió en el concurso Miss Intercontinental 2006 representando a su natal Puerto Rico, en el que no se llevó la corona, pero fue primera finalista. Esto explica que la belleza de la presentadora no nació ayer por eso esperemos que en este San Valentín encuentre el verdadero amor.

SEGUIR LEYENDO

Vanessa Claudio deleita en mini vestido lavanda y domina la moda de primavera

De perfil, Vanessa claudio muestra como lucir coqueta en un mini vestido de licra