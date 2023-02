Ángela Aguilar promociona su perfume con un elegante vestido con un escote profundo en la espalda

“Alegría” “Caricia” y “Mexicana enamorada” son los nombres de los nuevos perfumes de la colección de Ángela Aguilar, con estos productos la “Princesa del regional mexicano reitera su compromiso como cantante y empresaria, pues a sus 19 años está cumpliendo varios de los proyectos con lo que soñó cuando era tan solo una niña, según mencionó en el lanzamiento.

Además del evento al que acudieron grandes personalidades como su padre Pepe Aguilar, su tía Guadalupe Pineda y su amiga Melissa Robles (Matisse), la cantante también utilizó sus redes sociales para dar a conocer detalles del perfume, con una fotografía en donde sostiene “Alegría” en sus manos, también destaca el elegante vestido que porta.

La vestimenta de Ángela Aguilar hace referencia a su belleza, ya que también aparece con un escote que deja al descubierto su espalda, que da un toque de sensualidad, pero siempre cuidando todos los detalles, frescura y juventud de la intérprete de “En realidad”, “Ahí donde me ven” y “Llorona”.

“Ayer lancé mi línea de perfumes...Y más agradecida no puedo estar. Fue uno de los días más bonitos. Gracias por todo y por tanto. Una noche llena de amigos y cariño. Me siento completamente privilegiada de tener a personas tan maravillosas a mi alrededor. Lxs quiero”, escribió la cantante en una de sus publicaciones para redes sociales.

Estos y otros de los productos de la cantante se pueden adquirir desde su página oficial www.angelaaguilaroficial.com en la que también mencionan que las fragancias además contienen agua alcohol y tiene un total de 120 mililitros, y expresan datos sobre sus características, notas y costo ($899 pesos)

Cabe recordar que esto no fue de lo único que se habló durante su encuentro con la prensa, también fue cuestionada sobre su lucha contra los responsables de filtrar una serie de fotomontajes “provocativos” en los que aparecía su rostro, de este tema aseguró que ya esta en proceso legal y que llegará hasta las últimas consecuencias.

“El respeto al derecho ajeno es la paz, a mí me faltaron al respeto, y por ende, voy a actuar, ahora sí que con todo el peso de la ley. Yo creo que tengo una gran responsabilidad, tengo una plataforma bastante grande, de mucha gente que me apoya, de mucha gente que me quiere, de mucha gente que busca ver cosas de mí”, comentó a los interesados en el caso.