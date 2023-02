Sara Corrales seduce en redes con coqueto look y manda indirecta ¿para Irina Baeva?: “Sin depender de nadie”

Sara Corrales acaparó la atención en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación con la que dejó en claro por qué es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula pues lució sus curvas con un coqueto vestido floreado, no obstante, lo que más llamó la atención fue que escribió un fuerte mensaje en el que se asegura que incluyó una indirecta para Irina Baeva, por lo que a continuación te contamos todo lo que sabemos al respecto.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Sara Corrales realizó la publicación en cuestión, en la cual, provocó más de un suspiro vistiendo un elegante vestido tipo halter strap de color azul rey con blanco y todo parece indicar que dicho outfit lo utilizó en las grabaciones del nuevo proyecto en el que está trabajando en su natal Colombia, además, acompañó su foto con un motivador mensaje.

Sara Corrales ya se encuentra en Colombia grabando su próximo proyecto. Foto: IG: saracorrales

“Hoy inicio una nueva etapa que estará cargada de muchos retos personales y laborales. Bienvenido este nuevo proyecto laboral a mi vida, porque las mujeres FACTURAMOS y disfrutamos lo que amamos hacer. Arribaaaaaa las damas que vamos detrás de nuestros sueños sin depender de nadie”, fue el texto que escribió Sara Corrales.

Tras la publicación de Sara Corrales, los fans de la actriz aseguraron que la última parte de su texto fue una indirecta para Irina Baeva, quien en más de una ocasión ha sido acusada de estar haciendo todo lo posible por retener a Gabriel Soto, el galán de telenovelas que desde hace varios meses ha sido vinculado sentimentalmente con la actriz colombiana.

Es importante señalar que esta “indirecta” de Sara Corrales a Irina Baeva no es la primera que le envía durante los últimos días pues el pasado martes 7 de febrero Alex Kaffie dio a conocer que se contactó directamente con la colombiana para preguntarle abiertamente sobre su supuesta relación con Gabriel Soto y la actriz de “El Señor de los Cielos” fue clara al asegurar que no está para relaciones mediáticas y mucho menos para lidiar con “exnovias tóxicas”.

Sara Corrales y Gabriel Soto fueron vinculados sentimentalmente tras trabajar juntos en "Mi camino es amarte". Foto: Especial

“Amor, yo ya estoy en un momento de mi vida en el que quiero una relación madura, estable, en paz, llena de respeto y fidelidad. No quiero perder mi tiempo, no quiero líos mediáticos, tampoco quiero cargar con exnovias tóxicas, solamente mi paz, además, no me enamoraría de un hombre que se va enamorando de cada una de sus protagonistas”, fue el texto que envío Sara Corrales para el autor de “Sin Lisonja”.

Como se mencionó antes, Sara Corrales ya se encuentra en Colombia pues una vez que culminó las grabaciones de “Mi camino es amarte” decidió poner tierra de por medio para alejarse de los escándalos derivados de su supuesta relación furtiva con Gabriel Soto, quien, por su parte, ha asegurado que entre ambos solo hubo una muy buena química laboral, además, también mencionó que todo va viento en popa con la actriz rusa, quien pretende llegar al altar en algún momento del 2023.

