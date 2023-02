Rihanna: 3 piezas de lencería de la cantante, ideales para todos los cuerpos

Rihanna es mundialmente conocida por su música, sin embargo, también es una exitosa empresaria que se ha dedicado a diferentes rubros, uno de ellos es el de la moda, pues hace algunos años lanzó la marca Savage x Fenty, la cual se dedica al diseño de lencería, pero a diferencias de otra firmas de ropa, las piezas que la intérprete muestra son ideales para cualquier tipo de cuerpo, ya que con ellas busca que todas las personas encuentren una opción que se adapte a ellos.

Después de que tuvo un gran éxito con la línea de cosméticos Fenty Beauty, la intérprete que estará en el Super Bowl, decidió lazar otra marca, pero esta vez de ropa, por lo que en 2018 se unió a TechStyle Fashion Group para crear Savage x Fenty, una firma que en su mayoría sólo vendía sostenes, ropa interior y ropa de dormir. Aunque el principio sólo se ofrecía en internet, pronto su popularidad creció por lo que en 2022 se anunció la apertura de algunas tiendas físicas.

3 piezas de lencería de la marca de Rihanna

La cantante originaria de Barbados, en donde recibió el reconocimiento de "Héroe Nacional", comenzó a diseñar este tipo de prendas para dar más opciones a todas las personas, pues a diferencia de marcas como Victoria's Secret, la intérprete consideró tanto en sus piezas de ropa y en sus pasarelas a gente con diferentes corporalidades, desde aquellas modelos muy delgadas, hasta las que tenían siluetas curvilíneas y más grandes, así como distintos tonos de piel, demostrando que la lencería puede ser usada por cualquiera.

Savage x Fenty tiene diferentes bodys IG @badgalriri

"No me importa cuál sea tu talla, qué raza eres, de qué religión vienes, quiero que sientas que estás representado aquí", aseguró la cantante en el documental, con el cual presentó su colección Savage x Fenty, del 2021, un evento que hace cada año y se transmite en la plataforma de Amazon Prime Video y en el que han desfilado diferentes personalidades como Gigi y Bella Hadid, Cara Delevigne, Joan Smalls y Slick, así como Lizzo, Chika, Paris Hilton y Willow Smith por mencionar a algunos de la larga lista.

Hace unos meses la pasarela se hizo más popular en México debido a que apareció la cantante Ángela Aguilar, quien modeló una prenda de lencería con corsé. La intérprete de "En Realidad" fue la primera mexicana en ser parte del desfile de Savage x Fenty Vol.4, un evento que tiene exposición a nivel internacional, por lo que la joven, de 19 años, comprobó que además de la música, también destaca como un ejemplo de estilo para las personas de su edad.

En la colección también hay pantys y corsé IG @badgalriri

Los diseños de Rihanna son tan variados que pueden ir desde los discretos, como el que lució recientemente la llamada de "La Princesa del Regional Mexicano", o tan arriesgados como los que ella presume en su cuenta de Instagram, en donde ya suma 140 millones de fanáticos. Trasparencias, medias y encajes, así como estilo bikini, panty de talle alto, bodys y tops, son algunas de las opciones que tiene la tienda de la cantante de éxitos como "S&M" y "Umbrella".

Asimismo, las opciones no sólo son para las mujeres, también incluyó a las personas no binarias y hasta los hombres, a quienes además de ofrecerles los clásicos bóxers, les dio una gama de ropa interior corta y también camisetas de algodón y con transparencias, así como arneses para darle un toque sensual a su ropa interior. Es así como Rihanna es una exitosa empresaria, ya que tiene distintos diseños para todo tipo de cuerpos, géneros y razas.

Rihanna diseño piezas para todo tipo de cuerpos IG @badgalriri

SIGUE LEYENDO:

Shakira de nuevo en el Super Bowl, esta es la teoría que explica el porqué podría participar como invitada de Rihanna

Rihanna: Así luce la cantante a dos meses de haber dado a luz a su primer bebé | FOTO