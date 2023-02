Jennifer Aniston cumple 54 años: 3 fotos que la confirman como la más bella de Hollywood

Una de las actrices más queridas del medio artístico internacional es sin duda Jennifer Aniston, quien este sábado 11 de febrero cumple 54 años, y sin duda el tiempo ha sido su mejor aliado, pues la famosa estrella de Hollywood sigue en la lista de las más bellas de la pantalla grande, lo que se confirma con estas 3 fotos que te presentamos para celebrar un año más de vida de la protagonista de Friends.

Jennifer Joanna Aniston, nombre completo de la actriz, nació en Los Ángeles, California, el 11 de febrero de 1969. En la década de 1990 ganó el reconocimiento internacional por la serie Friends, con el papel de Rachel Green, con el que ganó un Emmy, un Globo de Oro y un Premio del Sindicato de Actores, además se ha mencionado mucho que cobró en las dos últimas temporadas un millón de dólares por capítulo, volviéndose una de las más cotizadas.

Jennifer Aniston, 3 fotos que confirman su belleza

Es hija del actor John Aniston, que falleció el pasado mes de noviembre a los 89 años, y de la actriz y modelo Nancy Dow. Tiene dos medio hermanos, John Melick y Alex Aniston. A finales de los años 80, trabajó en producciones poco relevantes, como "For Dear Life" y "Dancing on Checker's Grave", por lo que tuvo varios empleos a tiempo parcial, incluyendo teleoperadora y mensajera. En 1989, se mudó a Los Ángeles, California para iniciar una carrera formal.

Jennifer Aniston comenzó su carrera con pequeños papeles en películas y series. Foto: Especial

Aniston se mudó a Hollywood, y obtuvo sus primeros papeles en televisión. En 1993 estelarizó la cinta "Leprechaun", pero su vida cambiaría con la llegada de Friends, de la cadena de televisión NBC. Los productores del programa originalmente querían que ella hiciera la prueba para interpretar a Monica Geller, pero consideraron que Courtney Cox era mejor, y fue así que Jennifer se quedó con Rachel Green, a la que dio vida de 1994 hasta que terminó la serie en 2004.

Regresó a la pantalla grande en 1996, cuando interpretó los papeles secundarios en dos películas independientes "Dream for an Insomniac" y "She's the One" con Edward Burns y Cameron Diaz, y sólo un año después se vio de nuevo como protagonista en "Picture Perfect" (Novio de alquiler). "Til There Was You" (1997) con Dylan McDermott y Sarah Jessica Parker, "The Thin Pink Line" (1998), la película de dibujos animados "The Iron Giant2 (1999), y "Office Space" (1999), son otros de sus proyectos.

La actriz enamora con su belleza y carisma. Foto: Especial

Uno de sus mayores éxitos en taquilla lo consiguió con la cinta "Bruce Almighty" (Todopoderoso), de 2003, donde interpretó a Grace, la novia del personaje al que dio vida el actor Jim Carrey. Para el 2004 llegó otro filme con el que ganó fama, "Along Came Polly" (Mi Novia Polly), junto al comediante Ben Stiller. Para finales de 2005, Aniston apareció en dos grandes producciones, "Derailed" y "Dicen Por Ahí".

En la vida profesional de Jennifer los éxitos han sido constantes, no así en su vida privada, pues su separación del actor Brad Pitt se hizo muy mediática, la cual fue recordada hace unos meses cuando fue portada de la revista Allure, en la que además de posar con un diminuto bikini y causar revuelo en las redes sociales y los medios, dio una sincera entrevista y reveló cómo fue terminar con esa relación.

Aniston es una de las consentidas de Hollywood. Foto: Especial

