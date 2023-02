Mia Khalifa: así cambió su vida ahora con 30 años, tras dejar de ser estrella del cine erótico

Mia Khalifa está de fiesta, ya que este día cumple 30 años de edad. La celebridad ha enfrentado muchas situaciones a lo largo de su carrera, sobre todo después de que ingresó a la industria del cine erótico, la cual dejó hace algunos años. Aunque actualmente es reconocida por seguir activa en sus redes sociales como Instagram y TikTok, pocos saben por qué se alejó de la industria y sobre todo qué está haciendo ahora que ya no trabaja en películas para adultos.

Sarah Joe Chamoun, nombre real de la celebridad, nació el 10 de febrero de 1993, en Beirut, Líbano, en donde pasó la mayoría de su infancia, hasta que en 2001, se mudó junto a su familia a Montgomery, Estados Unidos, debido a que había varios conflictos en su país natal. En su juventud la actriz se fue a vivir a Texas para estudiar la licenciatura en historia en la Universidad de Texas en El Paso, de la cual se graduó. Sin embargo, su vida tomó otro rumbo cuando ingresó al mudo del entretenimiento para adultos, en el cual fue la más popular.

Así cambió la vida de Mia Khalifa

La joven fue descubierta cuando se encontraba trabajando en un establecimiento de comida rápida, ya que uno de sus clientes la invitó a participar en la industria por lo que aceptó. En octubre del 2014, con tan solo tenía 21 años de edad, Sarah adoptó el nombre de Mia Khalifa e hizo su debut en el cine para adultos. Su popularidad creció rápidamente y ese mismo año fue la más buscada en uno de los principales sitios de distribución de películas eróticas.

A pesar de que era muy famosa, vivió momentos muy agobiantes, pues después de que se grabara manteniendo relaciones con un hiyab puesto, le empezaron a llegar amenazas de muerte. Por esta razón, a los pocos meses decidió retirarse del entretenimiento para mayores de edad. "Supongo que fue mi fase rebelde. No fue realmente para mí. Maduré un poco y traté de distanciarme de eso", dijo en conversación con The Washington Post, no obstante, en 2016 fue modelo de webcam y en 2017 regresó para filmar una serie de cintas para adultos.

No obstante, al retirarse de forma definitiva, manifestó en una entrevista con BBC que llegó a sentir vergüenza por lo que hacía: "Creo que el estrés postraumático se activa principalmente cuando aparezco en público. Debido a las miradas que recibo, siento que la gente puede ver a través de mi ropa. Y me trae una profunda vergüenza. Me hace sentir que perdí todos los derechos a mi privacidad, lo cual hice porque estoy a solo una búsqueda de Google", destacó la joven actriz.

Después de alejarse de la industria, Mia Khalifa fue asistente legal y contable, sin embargo, el mundo del entretenimiento la atrajo, así que apareció en algunos contenidos sobre deportes y videojuegos. Actualmente, sigue siendo muy popular en las plataformas digitales, tanto Twitter, TikTok e Instagram, mientras que en Facebook aparece la leyenda "in memoriam" y no tiene ninguna actividad. Asimismo, es otra de las famosas que abrió su cuenta de OnlyFans, en la que ella controla el dinero que genera, pues aseguró que en su etapa como actriz para adultos sólo ganó 12 mil dólares.

