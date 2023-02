Jennifer Lopez se suma a la tendencia de lencería fina para festejar San Valentín

Jennifer Lopez es sin dudas una de las mujeres más bella e interesante que hay en el mundo. La cantante hispana ha marcado tendencia desde que ingreso a la música y por lo que se ha ganado un lugar de privilegio en la industria. Vale recordad que gracias a su innovación, fue que se creó Google imágenes y eso es que la hace diferente.

Instagram es la red social donde más producciones le entregan a sus fanáticos. Con unos 234 millones de seguidores, la esposa de Ben Affleck es una de las mayores influencer en lo que tiene que ver estilo y moda. Es por eso que nunca le escapa a nada y en este San Valentín se animó a un video muy seductor.

JLo. Fuente: Instagram @jlo

JLo rompe Instagram en lencería

Jennifer Lopez es fanática de estar siempre a la moda. Busca innovar en toda sus vestimenta con el afán de marcar tendencias y ser la mujer más buscando en el globo. Ahora, San Valentín es su obsesión y por eso se animó a subirse a la tendencia de mostrar sensual con lencería ajustada y muy sexy.

En un post de Instagram, la esposa de Ben Affleck se muestra con una lencería color celeste o turquesa donde se puede ver su hermoso cuerpo. Debajo del video, JLo publico “Amore ???? #ValentinesDay is only 4 days away … @IntimissimiOfficial #SneakPeek”, haciendo referencia a que es un desafío cumplido.

Todos sabemos que Jennifer Lopez se encuentra muy enamora del actor estadounidense. A pensar en estos días se puso en duda la relación por lo sucedido en la premiación de los Grammy, JLo nunca dudó de ese amor y posiblemente este post sea para alagarlo. Esperemos que siga en esta etapa tan romántica.

