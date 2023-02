VIDEO | Jimin de BTS sorprende al ARMY bailando cumbia por primera vez en México

México es uno de los países que más consume K-Pop a nivel mundial y este 2023 se perfila a ser el mejor año para los fans, pues se han confirmado varios conciertos de grandes artistas. BTS también estrenó en sus salas de cines su película "Yet to come", y tres de sus integrantes harán su debut en solitario.

El grupo salió de Corea después de su primer año de carrera para formar parte del Music Bank en 2014, en ese viaje lograron conocer las pirámides de Teotihuacán y regresaron en 2015 para su primera gira "The Red Bullet". Esta fue la primera y única vez que se presentaron en solitario.

Para 2017, BTS volvió con la KCON y comenzaban con su era "Blood Sweet & Tears", una de sus primeras canciones exitosas. Pero, las fans recuerdan algunos de los mejores momentos de la boyband en nuestro país, sobre todo porque desde entonces han esperado su regreso.

Te puede interesar: La FOTO de BLACKPINK con Pharrell Williams que confirmaría una próxima colaboración

El cantante de BTS "bailó" una canción mexicana durante su concierto

En su primer concierto en solitario, las fans de BTS bautizaron a RM como Ramón, ya que convirtieron su apodo al nombre mexicano que más se asemejaba a él. También aprendieron algunas palabras en español, pero Jimin fue quien sorprendió al ARMY con sus pasos de baile.

El integrante de BTS bailando cumbia sorprendió a sus fans, aunque en realidad se trata de un video editado, pues las fans le modificaron la canción. Sin embargo, se ajusta perfectamente a su forma de bailar como si realmente estuviera sonando dicho género.

Algunas fans se divirtieron con el clip, pues Jimin de BTS tiene pasos muy parecidos a los que hacen en la música de Latinoamérica.