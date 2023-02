VIDEO: Chiquis Rivera sube la temperatura en entallado jumpsuit de encaje

Chiquis Rivera dejó a sus millones de fans encantados con su look revelador y sensual. La cantante sorprendió en su cuenta oficial de Instagram con un video en el que se lució vistiendo un entallado jumpsuit de encaje con el que destacó sus curvas y robó miradas, pues pronto recibió miles de "likes" y cientos de comentarios, subiendo la temperatura en la popular plataforma con su belleza y estilo.

Janney Marín Rivera, nombre real de la cantante y empresaria, confirmó que no hace caso a las críticas, y seguirá mostrando su lado más provocativo con sus atuendos, pues en más de una ocasión la intérprete ha sido atacada por sus detractores por mostrar su silueta curvilínea, sin embargo, deja claro que se siente orgullosa de su figura, aunque en los últimos meses se le ha visto con una silueta más esbelta, que según explicó ha logrado con cambios en su hábitos y algunos trucos.

Chiquis presume sus curvas en jumpsuit de encaje

Fue en la plataforma de Meta donde Chiquis compartió con sus 5.6 millones de fans un clip en el que se le ve presumiendo su figura con un look negro muy ajustado, atuendo que fue perfecto para que la también sobrina del cantante Lupillo Rivera robará miradas y mostrará su nueva silueta, pues la prenda se ciñe perfecto a su cuerpo, y la lució con un body para tapar la parte del torso.

"Camino con confianza, no porque me crea mejor que nadie, sino porque sé quién soy, adónde voy y quién está conmigo. #ConDiosTodo #GODfident #GodHasMyBack Abeja Reina Sh*t! Makeup: @jessyykatt Hair: @tonywonderhandsss Stylist: @sirrickky VIDEO: @landoslays", escribió la intérprete para acompañar el video que ha recibido más de mil 300 comentarios y ha superado los 84 mil "me gusta".

La hija de la cantante Jenni Rivera -fallecida en un trágico accidente de avión el 9 de diciembre de 2012- causó furor con las imágenes en las que se le ve caminando de frente a la cámara, presumiendo que luce una silueta más estilizada con su jumpsuit negro, pieza que combinó con botas llenas de brillos y como accesorios arracadas plateadas, complementando su outfit con su peinado de ondas.

Chiquis presume sus curvas en revelador look de encaje. Foto: IG @chiquis

No es la primera vez que la hija de la llamada Diva de la Banda, de 37 años, causa polémica por sus atrevidos looks o sus publicaciones, pues se ha convertido en tendencia con sus enterizos en telas traslúcidas o con transparencias, una prenda con la que se luce en sus shows, pero que también deja ver en el día a día, cautivando a sus fans que siempre la llenan de halagos.

La intérprete de temas como "El Honor", que tuvo su primera aparición en televisión en el reality "Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C" y en "I Love Jenni", entre los años 2009 y 2013, hoy es una de las representantes más importantes del género regional y también una de las famosas que impone moda para las chicas con curvas con sus looks, demostrando que la talla no está peleada con ningún estilo.

La cantante impone con su arriesgado estilo. Foto: IG @chiquis

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Chiquis Rivera presume sus curvas en ajustado traje de baño

Chiquis Rivera se corona como "Abeja Reina" en ajustado body que destaca sus curvas

Kylie Jenner se luce con bikini negro y minifalda

Fernanda Castillo: 3 bikinis perfectos para presumir las curvas