La influencer de tenis "más guapa del mundo" anuncia su plataforma al estilo OnlyFans

Rachel Stuhlmann, considerada la influencer “más guapa de tenis del mundo”, aseguró que no se unirá a OnlyFans, pero sí abrirá su propio sitio web, como lo hizo la creadora de contenido Paige Spiranac. Stuhlmann constantemente asombra a sus seguidores con sus mejores outfits, ya sean atuendos deportivos, para salir de fiesta o también bikinis.

Siempre da consejos a sus fans. Foto: Especial.

La ex tenista profesional, de 32 años, cuenta con más de 267 mil seguidores en Instagram, la mayoría de los cuales llenan la sección de comentarios con halagos, muchos de ellos le habían solicitado en diversas ocasiones que abriera una cuenta en la plataforma para adultos.

Decidió complacer a sus fans

"OnlyFans no está en mis planes… No tengo nada en contra y no juzgo a las mujeres que lo tienen, pero no está en mi plan de negocio ni en mi carrera a largo plazo", comenzó a decir en una entrevista para el diario Daily Star. Sin embargo, no cerró toda la puerta, pues dijo que planea lanzar su propia plataforma con sistema de suscripciones.

Siempre le llegan halagos. Foto: Especial.

"Me complace anunciar que, en los últimos meses, he estado trabajando en mi propia plataforma personal por suscripción, en la que compartiré instrucciones de entrenamiento y mucho más contenido divertido y exclusivo. Estén atentos", agregó, pero sin dar más detalles.

Siempre da de qué hablar

La tenista ya había vuelto tendencia durante la Copa Mundial de futbol de Qatar 2022 por uno de sus atuendos, que consistió en un revelador sujetador de barras y estrellas con el que trató de inspirar a los jugadores de Estados Unidos antes de su partido contra Inglaterra en fase de grupos, el cual quedó 0-0.

Sin embargo, no sólo se vuelve viral por eso, ya que constantemente acompaña sus fotografías con consejos de cómo golpear o como moverse en la cancha para mejorar en el tenis.

SIGUE LEYENDO...

Desde la alberca, la prima de Shakira eleva la temperatura con tremenda micro bikini

Maya Nazor eleva la temperatura al posar con un vestido transparente y mostrar su lencería