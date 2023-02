La escalofriante denuncia contra Yailin La Más Viral que sorprende a todos: “Me partió el teléfono en la cabeza”

Yailin La Más Viral está pasando uno de los mejores montos de su vida. En pareja con el puertorriqueño Anuel AA y de unos 7 meses de embarazo, pareciera que todo es color de rosa para la dominicana. Pero lamentablemente no es así pues habría sido agredida físicamente por una panelista de espectáculos en un salón de belleza.

La esposa de Anuel AA pasó ese mal momento y de repente se hizo viral en las redes sociales. Todo paso en Santo Domingo y la presunta agresora sería la conocida como “Fogón” que es una conocida panelista de los programas de espectáculos y que tiene muchos seguidores en las redes por lo cual sorprendió a todos la actitud.

Yailin La Más Viral. Fuente: Instagram @yailinlamasviralreal

El escándalo de Yailin

Lo que se Yailin La Más Viral hiciera pública la denuncia, en una entrevista al canal oficial de Luinny Corporan, “Fogón” aseguró que fue la exponente del género urbano quien la agredió y la golpeó con un celular en repetidas veces en la cabeza; además, indicó que la cantante no estaba sola, sino con el apoyo de su hermana Kimberly Michell Guillermo.

Por lo que contó la panelista, la esposa de Anuel AA intentaba reconocerla para saber si era ella que alguna vez arremetió en contra de la cantante en un programa televisivo. Por lo que, se le acercó con mucha seriedad y le habría dicho: “¿Tú eres Fogón?”, obteniendo una respuesta positiva por parte de la comentarista.

Escandalo con Yailin. Fuente: Instagram @listindiario

“Ella se paró, me partió el teléfono en la cabeza... entonces, la artista se me va encima, me agarra los moños, me da con el teléfono, me baja los cabellos, entra la hermana con todo, entra la morena con todo... por la cabeza, por los bazos, me arrancaron todos los cabellos”, expuso “Fogón” sobre la furia de Yailin La Más Viral.

