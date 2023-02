El melancólico mensaje del hijo no reconocido del “Puma” Rodríguez a Liliana Rodríguez Morillo

Una de las hijas que tuvo el famoso artista el “Puma” Rodríguez con su ex pareja Lila Morillo, participó en el reality “La Casa de los Famosos” en la tercer temporada del programa de televisión en donde forman parte 19 participantes en total, entre ellos se encontraba Liliana Rodríguez Morillo.

Liliana, que como ya es de público conocimiento no posee una buena relación y vínculo con su padre e incluso se ha encargado de comunicar sus problemas con él a través de la pantalla de televisión, que José Luis Rodríguez nunca ha querido desmentir o aclarar sobre las denuncias de su hija mayor.

Participantes del reality "La Casa de los Famosos". Fuente: Instagram lilianarodriguezmorillo

Hace muy poco, Liliana se encontraba formando parte del famoso reality “La Casa de los Famosos”, en donde varias figuras como: Paty Navidad, Aylín Mujica, Arturo Carmona, Juan Rivera, Dania Méndez, entre otros forman parte del actual programa que se estrenó el pasado 17 de enero.

Recientemente, la nueva eliminada de la casa fue Liliana Rodríguez Morillo por lo que su peculiar sonrisa y su forma de ser será muy extrañada por sus compañeros, fue la segunda participante en ser eliminada y sus más de 744 mil seguidores le demostraron su apoyo e incluso su medio hermano el “Puma Junior”.

Liliana Rodriguez Morillo, fue la reciente eliminada de la famosa casa:

Liliana junto a su medio hermano no reconocido, le dedica tiernas palabras de aliento. Fuente: Instagram elpumajunior

El hijo no reconocido de José Luis Rodríguez le dejo un tierno mensaje por Instagram a Liliana, que decía: "Mi amor hiciste un buen trabajo, no conozco las reglas del concurso pero por votos no fue, eres influencer y votos te sobran tienes 700 mil seguidores", demostrando su apoyo a la artista eliminada.

