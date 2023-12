Anuel AA se convierte en blanco de críticas tras hacerle el mismo regalo a su nueva novia que a Karol G

El corazón de Anuel AA ya tiene nueva poseedora y es Laury Saavedra, con la que lleva varios meses de relación. A ambos se los ha visto en celebraciones familiares, viendo partidos de baloncesto y también vivir momentos románticos.

El ex de Karol G sorprendió a su novia con flores, pétalos de rosas por el suelo, globos y hasta peluches. Un detalle de lo más romántico que Laury compartió con sus seguidores en redes sociales, sin saber que esto iba a traer dolores de cabeza para Anuel AA.

El cantante hace los mismos regalos que a sus ex

Es que las redes sociales no pasaron por alto que Anuel AA había hecho esta misma a sus anteriores parejas, las cantantes Karol G y Yailin La Más Viral, que recibieron flores, globos y peluches gigantes y las agasajadas habían subido a la web el gesto de su entonces novio.

Las críticas no tardaron en llegarle a Anuel AA

Entre los leídos en el posteo que hizo la nueva novia de Anuel se distinguen mensajes como: "Ya aburre Anuel, a todas les hace lo mismo", "No te da pena publicar eso jeje se lo hizo a Yailin, se lo hizo a Karol, después que viene te va a dejar", "Ya la novela va más de la mitad" o "Anuel debes de cambiar obsequio porque a todas le hace los mismos regalos, los arreglos y los peluches".

Otros, un poco más filosos fueron: “Este tipo compra los osos por containers", "¿Será que Anuel tiene negocio con los peluches y flores rojas que le hace lo mismo a todas? No puedo con su originalidad" o "Tiene un contrato con el fabricante de los osos". No obstante, a Laury parece no importarle que su novio le regalase lo mismo que a sus ex y ella presumió orgullosa de lo enamorado que está Anuel AA ahora.

