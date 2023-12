Shakira y Piqué vuelven a pelear: él desea pasar más tiempo con sus hijos

A pesar de que Shakira y Gerard Piqué se separaron desde hace un año, su relación sigue dando de qué hablar debido a que no paran las peleas entre ellos. De acuerdo a los últimos reportes de la prensa, la cantante estaría viviendo una pesadilla ahora que el ex futbolista del Barcelona quiere estar más tiempo con sus hijos, y no sólo eso, también la está presionando para que vendan una propiedad que tienen en común.

Hace unos días, el periodista Jordi Martín dio un reporte al programa El Gordo y la Flaca, a los que les reveló que actualmente, la cantante podría estar viviendo una pesadilla debido a las acciones del empresario, quien supuestamente la está presionando para que tome decisiones sobre el destino de sus hijos y sus propiedades que aún tienen en España.

¿Por qué pelean Shakira y Piqué?

De acuerdo, al reportero que ha traído todos los detalles sobre el rompimiento, Piqué no quiere respetar el acuerdo de convivencia con los niños, Milan y Sasha, que habían firmado desde su separación en Barcelona, España. El ex deportista alega que el documento lo firmaron en aquel país y no estaría ratificado en Miami, por lo que actualmente está exigiendo pasar más tiempo con sus hijos.

Sin embargo, eso no es lo único que tiene molesta a Shakira, pues también el ex deportista desea vender una propiedad que compararon juntos en España, por lo que le está insistiendo mucho a la intérprete de "Te Felicito". "No se ponen de acuerdo para vender la casa. Me enteré que Piqué está presionando a Shakira para vender esta casa", explicó el paparazzi en el programa estadounidense.

Shakira lanzará un documental sobre Piqué

Según lo que informaron medios españoles, Shakira no deja de "facturar", ya que presuntamente lanzará un documental, en el que el tema principal sería su ruptura con Gerard Piqué. De acuerdo. a diferentes fuentes, la intérprete de "Ojos así" estaría siendo grabada la mayoría del tiempo, pues en los Latin Grammy que se celebraron el pasado 16 de noviembre, se le vio rodeada de un equipo muy discreto de producción.