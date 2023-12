¿Qué pasó con Mark David Chapman, a 43 años del asesinato de John Lennon?

Este viernes 8 de diciembre de 2023 se cumplen 43 años del asesinato de John Lennon, el músico que fue baleado por un fan a las afueras del edificio Dakota en Nueva York, Estados Unidos.

Lennon regresaba del estudio de música con su esposa Yoko Onno cuando en la entrada del edificio en el que residía le esperaba un fan de nombre Mark David Chapman quien horas antes le había pedido un autógrafo. El joven quien estaba obsesionado con la banda a la que perteneció Lennon, The Beatles le disparó en seis ocasiones en la entrada de la residencia.

El ataque causó la muerte del exbeatle y el asesino espero cerca de la zona a que llegara la policía mientras leía el libro "El guardián entre el centeno". En una de las primeras declaraciones Mark David Chapman aseguró que asesinó a John Lennon porque "quería ser alguien", convertirse en una persona famosa.

El famoso homicidio ha derivado en que la condena que cumple Chapman en la Correccional de Attica en el estado de Nueva York resulte interminable. Cada dos años debe asistir a una audiencia para verificar el estado de su pena y hasta la fecha se le ha negado doce veces el cambio en la medida penal; su próxima audiencia será en 2024.

Chapman pide disculpas a Yoko

Al reiterar que lo que lo motivó a ejecutar a John Lennon fue buscar "la gloria personal", el asesino ha pretendido conseguir la libertad y pedir perdón a la familia y los cientos de fans que impiden el cambio en su proceso.

"Lo asesiné porque él era muy, muy famoso y esa es la única razón y yo buscaba en gran, gran medida la gloria para mí. Muy egoísta", reveló Chapman, según las transcripción que se filtraron de su declaración al ser condenado.

En ese mismo sentido, admitió que merecía la pena de muerte por el acto que cometió aquél 8 de diciembre, asegurando que Lennon era buena persona, por lo que él no merece nada.

"Cuando planeas intencionalmente asesinar a alguien y sabes que está mal y lo haces por ti, eso es una pena de muerte ahí mismo"

Sus palabras se dieron en el marco de la pérdida de su apelación en donde pretendía liberarse de la condena perpetua que tiene en Nueva York.

"Now and then"

El hijo del exbeatle Julian Lennon compartió una fotografía de su padre en el marco del aniversario 43 de la muerte de su padre, imagen que acompañó del título de la última canción de los Beatles: "Now and then", que significa "De vez en cuando".