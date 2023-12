Rosalía no olvida México y aparece en una taquería: FOTO

Rosalía es una de las cantantes internacionales que ha mostrado su amor por México, pues no solo le gusta su público y su cultura, sino también su gastronomía, así lo ha expresado en diferentes oportunidades. Ahora sorprendió al aparecer de sorpresa en una taquería y tomarse una foto con los empleados del establecimiento, por lo que inmediatamente se hizo viral.

Hace unos meses, después de su visita a México, la intérprete de "Motomami" pidió la receta del aguachile, ya que quedó encantada con su sabor. Esta fue la primera muestra de que le gustaban los platillos mexicanos, sin embargo, pocos se esperaban que además de ser fan de esta preparación típica de Sinaloa, también lo era de los tacos al pastor.

Sigue leyendo:

¿Quién es Jeremy Allen?, el presunto nuevo novio de Rosalía con el que olvidó a Rauw Alejandro

Rosalía y Rauw Alejandro se mandaron terribles indirectas enfrente de todos en los Latín Grammy

Rosalía ha dicho que le tiene mucho cariño a México IG @rosalia.vt

Rosalía pasa por unos tacos al pastor

Hace un par de días, la taquería "Angel’s Tijuana Tacos" sorprendió a sus miles de seguidores al postear una imagen junto a Rosalía. De acuerdo a lo que dice la descripción, la cantante española pasó al negocio y accedió a tomarse una foto junto a uno de los empleados. En la postal aparece la intérprete de "Con Altura" luciendo ropa casual de falda, blusa transparente y una gabardina, look que acompañó con unas botas rojas y una gorra de sol.

"Thank you for stopping by @rosalia.vt" (Gracias por pasar Rosalía), fue lo que escribió en la descripción de Instagram el negocio que se ubica en Los Angeles, California. Como era de esperarse, el post se llenó de mensajes por parte de los fans de la cantante, de 31 años, y de los vecinos que no podían creer que se hubieran perdido de la presencia de la artista por el lugar.

Rosalía fue a una taquería en Los Angeles IG @angelstijuanatacos

Rosalía explota el internet al estar en una taquería

Comentarios como: "Rosalía hermana ya eres mexicana", "La reina sabe lo que son los tacos", "Yo me muero" y "Te quiero Motomami", son algunos que se pueden leer en la publicación, la cual ya tiene 16 mil "likes" y que se está volviendo viral en otras plataformas como Facebook y X (antes Twitter).