Natanael Cano y Yuridia aparecen juntos en una fiesta ¿planean colaboración en un corrido tumbado?

La fiesta por el aniversario 10 de Spotify se realizó en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, al evento acudieron decenas de estrellas de la música entre ellos Yuridia y Natanael Cano, dos de los cantantes más importantes del país y quienes aprovecharon para platicar y tomarse algunas fotografías.

Natanael Cano presumió el encuentro con Yuridia en sus historias en Instagram, con un video se aprecia el momento en el que son capturados en una postal, el llamado “Rey de los corridos tumbados” se emociona y pide que le tomen varias fotografías junto a la cantante que se sabe también es originaria de Hermosillo, Sonora al igual que “Nata”.

Se tomaron algunas fotografías. Captura de pantalla IG/Yuridiaflowers

¿Habrá colaboración musical entre Natanael Cano y Yuridia?

Aunque Yuridia se enfoca en el género pop, recientemente incursionó en el regional mexicano y se sabe no le son indiferentes los corridos tumbados, pues en sus redes sociales oficiales ha dado a conocer que le canta algunos fragmentos de estas canciones a su pequeño hijo Benicio para que duerma.

Después del encuentro que tuvieron los artistas los seguidores de ambos empezaron a especular sobre una posible colaboración, pues aseguran que sería increíble ver el talento de los sonorenses en una fusión, la noticia no ha sido confirmada por ninguno de los involucrados, pero tampoco han descartado alguna posibilidad.

Los comentarios de los seguidores. Captura de pantalla TikTok/fansyuridiaflowers

Natanael Cano rinde homenaje a Yuridia

El joven cantante abrió un camino importante dentro del regional mexicano con los corridos tumbados, pero eso no significa que no puede realizar otro tipo de música y así lo dejó claro en sus recientes presentaciones en vivo, en donde no se limitó a cantar el tema “Ya te olvidé”, famoso en voz de Yuridia y uno de los más significativos e importantes de su carrera profesional dejando claro que es fan de la cantante.