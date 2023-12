Karely Ruiz reaparece en Instagram y se queja de la "gente abusiva" mientras anuncia nueva cirugía

Karely Ruiz es una de las influencers más populares en México y ha logrado colocarse en la lista de las mexicanas mejor pagadas de OnlyFans, pero esto no ha evitado que sea blanco de críticas que, entre otras cosas, la llevaron a abandonar sus redes sociales. Aunque la modelo reapareció con un contundente mensaje dedicado a la “gente abusiva” y aprovechó para anunciar que se someterá a una nueva cirugía.

Karely Ruiz retoma sus redes con contundente mensaje

Recientemente la cuenta de Instagram de la modelo regiomontana -en la que tenía más de 5 millones de seguidores- fue eliminada una vez más debido a que infringió las normas de la plataforma por sus fotografías subidas de tono. Ante ello, abrió una cuenta de respaldo en la que, tras varios meses de ausencia, envío un mensaje en el que se lanza contra la “gente abusiva” mientras anuncia nuevos proyectos y cirugía estética.

Karely Ruiz reaparece en redes sociales con polémico mensaje. Foto: IG @karelyruiz.of

“Extraño mucho a mi gente. Sé que estos últimos meses no he dado todo de mí en redes por estar haciendo otras cosas importantes en mi vida. Primero, mi familia que es importante y estos meses he conocido mucha gente súper abusiva, real, pero creo que todo pasa por algo y siempre todo lo malo trato de verlo lo más positivo que se pueda”, se lee en el mensaje de Karely Ruiz.

Añadió que en 2024 volverá con nuevos proyectos para “seguir facturando en tango”, pues en los próximos días se someterá a una nueva cirugía estética de la que no dio más detalles. Además, retomará la idea de abrir una fundación para perritos.

Karely Ruiz se someterá a nueva cirugía estética. Foto: IG @karelyruiz.of

¿Por qué Karely Ruiz se alejó de redes sociales?

En el pasado la influencer, de 23 años, ya había explotando ante las constantes críticas y anunció que se alejaría de redes sociales para “reflexionar”; sin embargo, fue hasta hace unos meses que lo hizo realidad dejando de compartir contenido como solía hacerlo para limitarse a algunas fotografías en su cuenta de Instagram.

En junio, Karely Ruiz publicó un video en el que luce como pocas veces con jeans y una camiseta mientras revela que se ausentó de sus diferentes plataformas por un “problema bien grave” del que no dio más información.