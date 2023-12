Yordi Rosado se suma a la lista de papás de más de 50 años, anuncia la llegada de su cuarto hijo

Hace unos días, salió a la luz que el actor Fernando Colunga de 57 años de edad se convertirá en papá, por lo que aquí en el Heraldo de México hicimos un recuento de algunos de los famosos que han disfrutado su paternidad después de los 50 años.

A esta lista, se podría unir el conductor y youtuber Yordi Rosado pues trascendió que el también escritor podría estar esperando a su cuarto hijo a lado de su nueva novia Melissa, quien le dará la noticia de su embarazo, próximamente.

El conductor podría estar esperando a su cuarto hijo

Fue a través del canal de Youtube del periodista Alejandro Zuñiga que éste confirmó que Yordi Rosado se convertirá por cuarta ocasión en padre, sin embargo, el conductor e influencer no estaría informado de esta importante noticia.

De acuerdo con esta fuente, Yordi Rosado y su novia se habrían sometido a un tratamiento de fertilidad, para poder tener un hijo, esto pese a que hace algún tiempo el conductor aseguró que no quería más hijos.

Tras confirmar el embarazo de la novia de Yordi Rosado, el periodista aseguró que el futuro papá aún no estaba enterado de esta noticia pues su novia le va a informar que su cuarto hijo está en camino en unas vacaciones que se darán en unos días.

Fue a inicios del 2020 cuando el youtuber Yordi Rosado reveló que estaba a punto de firmar su divorcio con la madre de sus hijos, en esta entrevista el conductor fue cuestionado si quería volver a casarse y hasta tener hijos.

Yordi aseguró no quería más hijos

En ese momento Yordi aseguró que no deseaba tener hijos pues ya se había hecho la vasectomía, sin embargo, aunque era reversible, el conductor dijo que en sus planes no estaba convertirse en papá en cuarta ocasión.

“No, no creo yo ya me hice la vasectomía, sí se puede reverte, pero no es mi interés tener más hijos y soy muy feliz con mis hijos, me gustaría seguir con ellos y no tener más hijos, pero bueno la vida da muchas vueltas y mis planes era no tener más hijos”, declaró Yordi Rosado