Mónica Noguera agradece a Andrea Legarreta por defenderla ante rumores de infidelidad con Erik Rubín

Ha pasado casi un año desde que Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron el fin de su matrimonio tras más de 20 años juntos y aunque mantienen una buena relación no han evitado que surjan rumores, como aquel que apunta a que sería una infidelidad del cantante con Mónica Noguera el motivo de la ruptura. Ahora es la presentadora quien rompió el silenció y agradeció a la también actriz de haberla defendido en medio de la polémica que se generó al respecto.

Mónica Noguera agradece a Andrea Legarreta

La conductora del programa “Sale el Sol” se dijo agradecida con Andrea Legarreta por salir en su defensa luego de que surgieran rumores de que habría sido la tercera en discordia en su matrimonio con el ex Timbiriche. En un encuentro con los medios retomado por “De primera mano”, Noguera reveló que contactó a la conductora de “Hoy” para hacerle saber su apoyo, resaltando que existe una buena amistad entre ellas.

“Se me enchina la piel porque lo que hizo Andrea fue… No dudó nunca, en ningún segundo (…) Amo a esa mujer porque me puso en un lugar… Ella me conoce y donde la gente tiene que conocer y no tiene que dudar absolutamente nada ante ese tipo de situaciones. Le escribí a Andrea y le dije: ‘por eso eres una de las mejores, por eso’”, dijo Mónica Noguera.

¿Qué dijo Andrea Legarreta?

Debido al hermetismo con el que han mantenido los detalles de su ruptura, Erik Rubín y Andrea Legarreta no han evitado las especulaciones al respecto por lo que la conductora, molesta, estalló al defender a Mónica Noguera en pleno matutino: “El día de hoy quiero hablar como mujer, para apoyar y defender y ser justa con otra mujer”.

“A lo que voy es a que ahora me entero que dicen que Mónica Noguera fue la culpable, amante de Erik y que por eso es que él y yo tomamos la decisión de separarnos. A mí no me causa risa, a mí me causa indignación como mujer. Ella es una mujer extraordinaria, es una mujer divina que no merece que la pongan en un sitio que no corresponde”, dijo Andrea Legarreta hace tan sólo unos meses.