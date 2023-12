3 dramas cortos y clásicos que puedes ver en un solo día

Los dramas coreanos cada vez adquieren más popularidad entre los jóvenes - y no tan jóvenes-, pues tienen una diversidad de tramas que encantan a los televidentes. Sin embargo, muchas de estas producciones son extensas, pues aunque tienen más de 15 capítulos y sobrepasan la hora de duración. Es por ese motivo, que también existen los k-dramas, los cuales puedes terminar en unas horas.

Debido a la influencia de “la ola coreana”, los k-dramas han tenido mayor presencia en las plataformas digitales. La mayoría de servicios de streaming ofrecen un amplio catálogo de este tipo de contenido, y hasta hay algunas páginas dedicadas a contenido asiático, en donde evidentemente la oferta es mayor, pues además de tener diferentes géneros, también ofrecen de distinta duración.

3 dramas cortos para ver en un solo día

The Miracle

Esta historia se centra en las hermanas gemelas Si Ah (Nahyun) y Si Yeon (Hong Yoon Hwa), quienes son abismalmente diferentes, ya que mientras Si Ah es hermosa y famosa, su hermana es insegura y considerada poco atractiva. Un día un adivino le da la oportunidad a Si Yeon de cambiar de vida con su hermana, desatando una serie de desencuentros, pero también de muchos aprendizajes.

Es una serie con tan solo 12 capítulos de alrededor de 14 minutos y la pueden encontrar en Viki.

You Drive Me crazy

La trama se centra en Eun Seong (Lee Yoo Young) una joven traductora de documentos de francés a coreano, y viceversa. Ella tiene una amigo Rae Wan (Kim Sun Ho), quién es muy atractivo y que está abierto a aceptar a cualquier mujer que quiera estar con él. A pesar de que nunca han mostrado sentimientos románticos el uno por el otro, terminan durmiendo juntos, lo que desata una serie problemáticas entre ambos.

Esta historia de comedia romántica tiene 4 capítulos de 30 minutos cada uno y puedes encontrarla en Viki.

Nightmare Teacher

Finalmente, si lo tuyo no es el romance y prefieres algo más intenso está “Profesor de Pesadilla”, la cual cuenta la historia de una escuela en la que los estudiantes comienzan a desaparecer y son olvidados. La presidenta de clase Kang Ye Rim (Kim So Hyun) y su amigo (Lee Minhyuk) resolverán esta misterio, pero tratando de no desaparecer ellos mismos.

La serie de suspenso se encuentra disponible en Viki, y tiene 12 capítulos de tan solo 15 minutos, sin embargo, es una trama que podrás terminar en un solo día.