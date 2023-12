Muere Tom Wilkinson, famoso actor británico qué participó en "Batman" y "Misión imposible"; ¿qué le pasó?

Hace algunos momentos se confirmó el deceso del actor Tom Wilkinson a los 75 años de edad: recordado por su trabajo en proyectos como "Michael Clayton", "The Grand Budapest Hotel", "Batman Begins", así como en "In The Bedroom", por lo que las redes sociales no tardaron en aparecer para darle una despedida al actor británico, así lo informó su familia.

¿De qué murió el actor Tom Wilkinson?

"La familia de Tom Wilkinson anuncia con gran tristeza que murió repentinamente en su casa el 30 de diciembre. Su mujer y su familia estaban con él", señalaron en un comunicado difundido por su agente a medios ingleses, en el que también piden que se respete su privacidad en estos momentos.

De acuerdo con lo que puede leerse en el comunicado publicado de manera oficial por Nancy Seltzer, su publicista, a medios locales, la razón de la muerte queda en suspenso, pues al parecer murió de forma repentina.

¿Quién era Tom Wilkinson (1948-2023)?

Wilkinson era "una estrella de gran carácter, con un don notable - uno entre varios - para transmitir el dolor interior", según la Encyclopaedia of British Film.

Hace algunos años, en un homenaje por redes sociales, el actor británico Phil Davis lo llamó "poderoso, delicado y enormemente inteligente, uno de los mejores", mientras que el cantante y actor Will Young lo describió como "la realeza actoral británica".

El cineasta estadounidense Scott Derrickson dijo que Wilkinson era "un talento increíble" y recordó un momento en que el actor le dio un beso sorpresa en los labios en el set de El exorcismo de Emily Rose.