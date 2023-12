Entre lágrimas, Lyn May revela la última voluntad de Rossy Mendoza: “Al ratito te sigo yo”

El viernes 29 de diciembre la industria del espectáculo se vistió de luto debido al fallecimiento de la icónica vedette del Cine de Ficheras, Rossy Mendoza, quien perdió la vida a los 80 años de edad por consecuencias del lupus, enfermedad que padecía desde hace varios años, por lo que la noticia conmocionó a toda la farándula, en especial a Lyn May, quien debido a que era sumamente allegada a su colega ha podido ofrecer detalles adicionales sobre su fallecimiento, incluido lo que pasará con los restos y la última voluntad de “La Cintura más Breve”.

De acuerdo con las palabras de Lyn May, Rossy Mendoza, quien durante su época de gloria se ganó el mote de “La Cintura más Breve”, contó con su compañía y apoyo durante los últimos días de su vida y después de haber sufrido el infarto que le arrebató la vida, la ahora cantante nacida en Acapulco, Guerrero fue una de las encargadas en dar a conocer la desafortunada noticia con un conmovedor mensaje difundido a través de sus redes sociales.

Lyn May está destrozada por el fallecimiento de Rossy Mendoza. Foto: IG. lyn_may_

“Las palabras no son suficientes para expresar el dolor que me provoca la muerte de Rossy Mendoza, mi hermana, mi colega, mi compañera de vida. Para el resto del mundo Rossy era una estrella, una mujer hermosa y talentosa que triunfo como vedette, para mí era parte de mi familia. Empezamos nuestra amistad siendo unas jovencitas y tuvimos la fortuna de crecer y triunfar juntas” fue parte de la publicación con la que Lyn May anunció el fallecimiento de su amiga.

Lyn May revela qué pasará con los restos de Rossy Mendoza y su última voluntad.

Luego de su emotiva despedida en redes sociales, Lyn May le concedió una entrevista al programa “De Primera Mano” en la que entre lágrimas lamentó la partida de Rossy Mendoza, con quien sostuvo una cercana amistad desde que eran unas jovencitas e inauguraron el Cine de Ficheras con “Bellas de Noche”.

“Muy triste, todavía estamos con ella, se va una estrella, una gran estrella que hizo muchas películas, estuvo con los mejores actores de México, se merece muchos homenajes, yo la quiero mucho porque ella y yo fuimos como hermanas, estuvimos en las buenas y en las malas, aquí en el hospital yo le bailaba y ella cantaba, tengo muchos recuerdos con ella, las Navidades nos la pasábamos juntas, nunca la voy a olvidar y le digo: ‘Rossy, al ratito te sigo yo’”, comentó Lyn May visiblemente afectada.

En otro momento de la entrevista, Lyn May señaló que los restos de Rossy Mendoza serán cremados este sábado 30 de diciembre y señaló que buscará la manera que la memoria de su amiga sea honrada como se merece a través de homenajes, los cuales, hasta ahora, han sido escasos.

“Ahorita la vamos a llevar al Pedregal a la Casa Prieto López, ahí vamos a estar toda la noche y hasta la mañana que la van a cremar. Yo voy a tratar la forma de que le hagan el homenaje que ella se merece, ella se merece el mejor, fue una gran estrella, trabajó con todos, con Andrés García, con “El Indio” Fernández, “El Santo” y por su enfermedad no se dieron cuenta de la magnitud del nombre de Rossy Mendoza”, sentenció Lyn May.

Así lucía Rossy Mendoza durante su juventud. Foto: IG: rossymendozaoficial

Para finalizar, Lyn May señaló que la última voluntad de Rossy Mendoza era ser cremada y que sus cenizas sean depositadas en el mar para regresar a sus orígenes ya que la icónica vedette creció en la costa nayarita.

“Ella quería que la cremaran y que la pusieran en una playa, en el mar, igual que yo porque somos de mar, somos de playa”, finalizó Lyn May destrozada ante la muerte de Rossy Mendoza.