BTS se viste de luto: importante integrante de su equipo se quita la vida

El mundo de la música se viste de luto después de que se diera a conocer que el productor y compositor, Bram Inscore, se quitó la vida a los 41 años de edad. El músico fue conocido por colaborar con bandas como BTS y otros artistas, entre los que destacan Troye Sivan, por lo que varios integrantes de la industria del entretenimiento lamentan su pérdida.

Fue este 30 de diciembre que la familia del productor mandó un desplegado a medios de comunicación para informar de la muerte del artista. En el texto se detalló que Inscore "terminó con su vida después de una ardua lucha contra la depresión", el pasado 19 de diciembre, sin embargo, fue hasta esta fecha que decidieron revelar lo ocurrido.

Bram Inscore se quitó la vida a los 41 años IG @braminscore

¿Quién era Bram Inscore, colaborador de BTS?

"Desinteresado como ser humano y generoso como colaborador, sirvió ingeniosamente a la música, pero nunca a su propio ego. Una profunda compasión y un ingenio seco estaban incrustados en todo lo que hacía, aunque nunca buscó la alabanza o la aprobación", destaca el emotivo escrito con el que sus familiares se despidieron del compositor.

El artista era originario de San Francisco, California, en donde actualmente vivía. Inscore comenzó a tocar el bajo en el bachillerato y estudió música de orquesta y jazz en la Universidad del Sur de California, sin embargo, dejó la carrera para enfocarse en irse de gira con bandas como Beck, Twin Shadow, Thurston Moore y Charlotte Ginsgbourg.

Bram Inscore trabajó con BTS en 2020 IG @braminscore

Con el tiempo se dedicó a la composición, y para 2009 lanzó su álbum debut en solitario titulado 'B.R.A.M.' y en 2016, como parte del dueto Touché, se dio a conocer con 'It's Fate'. Debido a su excelente trabajo, colaboró con artistas importantes como Troye Sivan con el exitoso sencillo "YOUTH", del álbum "Blue Neighbourhood" (2015); Andy Grammer con "Don’t Give Up on Me" de "Naive" (2019); así como con BTS para la canción "Louder than Bombs" del disco "Map of the Soul: 7" (2020).