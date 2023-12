"Felicidades por lograrlo", Berth Oh le ofrece disculpas a Dani Flow tras enfrentarse a ola de críticas

En las redes sociales no se deja de hablar de Dani Flow, ya sea por su relación poliamorosa con esposa y además una novia, por sus canciones escandalosas y virales, así como por entrevistas actuales y de hace algunos años que han llamado la atención de sus fans. Tal es el caso de su participación en el podcast de Luisito Comunica, donde antes de convertirse en el "Rey del morbo" fue incomodado por otro de los presentes en la grabación, Berth Oh.

Aunque el tema había quedado en el olvido y sólo lo tenían presente quienes siguen al cantante desde sus inicios, la actitud que tomó Berth Oh con Dani Flow se volvió tendencia en los últimos días tras una entrevista que ofreció el intérprete de "Reggaeton Champagne" donde reconoció que por los comentarios del youtuber, él estuvo a punto de abandonar la grabación y no resultar humillado.

Dani Flow aseguró que Luisito Comunica no se comportó grosero con él. (Foto: IG @daniflowmx)

Tras ello, sus fans recuperaron fragmentos del podcast que ya está dado de baja de YouTube para exponer la actitud del influencer y amigo de Luisito Comunica; sin embargo, tras la presión de las críticas y del hate que le llovió en redes, el también padre de familia salió a pedir disculpas públicas al intérprete de "Qué rollito primavera". A través de su cuenta oficial de Instagram, el reguetonero compartió un fragmento de los dichos del creador de contenido, así como su mensaje de perdón.

Berth Oh le pide disculpas a Dani Flow, así le contestó el "Rey del morbo"

"Nunca subestimes", escribió Dani Flow en un clip en el que se escucha al famoso explicar que antes el cantante no era el reguetonero más escuchado de México, algo que logró está "brutal". Si bien en sus disculpas agregó otras palabras, algo que no pasó desapercibido es que Berth Oh también comentó una publicación de la sensación del momento para demostrar que su mensaje actual es sincero.

En un video que se volvió viral en TikTok, el influencer de nombre Juan Domínguez Bertheau escribió un mensaje en el que además de pedir perdón por su forma de pensar de hace unos años, ahora le reconoce y aplaude el éxito que ha logrado con su música. A pesar de ello, los fans del "Rey de morbo" volvieron a tundir al youtuber, pues creen que sus palabras no serían sinceras.

Este comentario de Berth Oh ya no está disponible. (Foto: Captura de pantalla)

"Siento mucho haberlo ofendido de manera tan llevada, rey del morbo, le pido una disculpa desde el fondo de mi corazón, nuevamente felicidades por lograrlo", escribió en un video de TikTok.

Cabe destacar que el comentario ya no está disponible en la publicación oficial de Dani Flow, aunque las opiniones en la plataforma de videos respaldaron al cantante y no al influencer. "Creo que ya es momento de soltar a Alex Syntek e irnos con Berth", "Berth Oh es del pasado. Dani Flow es presente y de futuro", "le va a tocar soportar al Berth", "todos conocen a Berth por Luisito Comunica", "y quién era antes de salir con Luisito?" y "un random", se lee.