Carlos Vives da nuevos detalles sobre la separación de Shakira y revela por qué nunca se casó con Piqué: VIDEO

A lo largo de su carrera Shakira ha consagrado grandes amistades con otros exponentes con los que además ha trabajado, uno de ellos es Carlos Vives, quien debido al acercamiento que tiene con la barranquillera fue claro y conciso al ser cuestionado sobre la ex relación de su colega con Gerard Piqué.

En une entrevista, Carlos Vives habló sobre la sorprendente ruptura de Shakira y el futbolista, lo que dijo el exponente de vallenato es que le sorprende la manera en la que fue abordada la tristeza que sufrió la colombiana, pues parece que a las otras personas ya no les es importante el matrimonio.

Carlos Vives puntualizó en que para Shakira el matrimonio sí era algo importante, pues describió que para las mujeres colombianas el estar bien y felices con su pareja estableciendo este compromiso es lo más sagrado, pero para otros es algo desechable, tal y como sucedió con la intérprete de “TQG” y el deportista.

"Me llamó mucho la atención que cuando ella se separa, para la gente ya no es importante el matrimonio (…) Para una mujer colombiana, para una mujer como Shakira su matrimonio es lo más sagrado, no es que ella esté herida porque sí", es parte de los que Carlos Vives dijo en una entrevista para el programa “Bésame Mucho” en Colombia.