Tunden en redes a Marcela Mistral tras impactante cambio de look, la conductora no se aguantó y así les respondió | VIDEO

Marcela Mistral se encuentra una vez más en el ojo del huracán, en esta ocasión por las fuertes críticas que recibió en redes sociales debido a su radical cambio de look inspirado en tendencias que siguen famosas como Jennifer López. Aunque la conductora decidió no quedarse callada y envió un contundente mensaje con el que exigió un alto a los comentarios negativos sobre su apariencia.

Críticas a Marcela Mistral por cambio de look

La esposa de Poncho de Nigris dejó atrás su característica cabellera rubia para lucir un castaño de impacto con un corte en capas y flequillo. El cambio de look dividió opiniones en redes sociales entre aquellos que resaltaron su belleza y quienes aseguran que no le favorece el corte que eligió para enmarcar su mirada.

Marcela Mistral recibe críticas por su cambio de look. Foto: IG @musamistral

“Te ves más grande y parece que traes peluca”, “Nadie les preguntó si les gusta o si se le ve mejor rubio”, “Te echaste 10 años encima”, “No me gustó, te ves más grande”, “No estoy en contra del fleco, pero ese fleco que te pusieron es del año del caldo”, “Eres hermosa, pero el fleco quedó muy mal. Cambia de estilistas”, “No, mi Marce, ponte rubia, corazón, ese color te ves más grande amiga” y “Eres muy guapa, pero como que ese look no te benefició nada”, fueron algunos de los comentarios.

Marcela Mistral responde a críticas

Ante la ola de críticas, la conductora no se quedó callada y envió un contundente mensaje en redes sociales pidiendo un alto a los comentarios sobre su apariencia. Además, exhibió a las personas que la han atacado en sus historias de Instagram donde explicó más del corte y el color que eligió para su cabello y que la suman a las tendencias.

“Algunos aseguran que promuevo y aconsejo malos hábitos alimenticios, que son muy dañinos para quienes viven trastornos del tipo. Yo jamás les he dicho qué hacer ni qué comer, yo sólo comparto mi vida y mi rutina. Si quieren tomar lo bueno, ojalá lo hicieran, pero casi siempre toman lo que les conviene, lo transforman y luego me atacan… Eso habla más de esa gente que de mí, yo sólo percibo cero sororidad y nula empatía para mí que sigo siendo mujer ¡igual que ellas! Pero nos vemos en la marcha del 8 de marzo, ¿verdad”, escribió.