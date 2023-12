Lorena Herrera revela su secreto para no estar urgida de trabajo: "No tengo la necesidad económica"

La vida de Lorena Herrera frente a las cámaras le ha colocado como una mujer reconocida para un par de generaciones, que le vieron surgir como una belleza femenina del cine de finales de los años 80 y la década de los 90. Conocida por tener una de las figuras más atractivas de México en los últimos 30 años, Lorena alguna vez admitió también que posaría de manera provocativa si le llegara una oferta económica lucrativa.

En semanas recientes, Lorena también se dio tiempo de hablar de Luis Miguel cuando éste donó dinero en apoyo a Acapulco, generando así polémica por sus comentarios hacia el famoso cantante que, como se sabe, tiene una larga historia de amor con el puerto guerrerense donde vivió en diversas etapas de su vida.

Ante esto, Lorena ha salido de nuevo para expresar que este 2023 tuvo mucho trabajo, pero no se preocupa del 2024 pues tiene dinero de sobra para sostener su estilo de vida, todo gracias a un valioso secreto financiero.

Lorena también participó en MasterChef. Foto: Especial

Te puede interesar:

¿Gabriel Soto volverá a cantar con Kairo? De esto depende que suceda

Lorena Herrera y su secreto para tener muchos ahorros

El dinero no es un problema en la vida de Lorena Herrera, así fue como ella misma lo afirmó en una reciente entrevista. Ahí, la actriz y cantante reveló que es muy ordenada con sus finanzas.

"34 años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de ahorro también porque para poder estar en la posición de decir que esto está muy bien pagado, pero no me interesa, no quiero hacerlo porque no tengo la necesidad económica. Esto es también porque he sido una mujer bien administrada, he ahorrado bien y he invertido bien mi dinero, eso te da mucha estabilidad en varios aspectos", confesó.

De igual manera, comentó que siempre tiene trabajo y elige en qué invertir su tiempo.

"Tengo muchas ofertas, me ofrecen muchos proyectos pero nada más agarro lo que me gusta. Hay proyectos que me ofrecen y me gustan, pero no los puedo cuadrar por fechas. Otros que terminas un proyecto y quiero descansar, quiero tener mi tiempo para mí y no trabajar todo el tiempo", indicó.

Por último, dijo en qué ha invertido sus ahorros.

"No es algo que me guste hablar, del dinero que uno tiene y en qué lo he invertido, no es tan bueno a veces, No tengo un negocio como tal, pero se invierte en bienes raíces y cosas así", complementó.

Maribel Guardia le trajo buena suerte en su carrera

Amigas durante más de tres décadas, Lorena reconoció en Maribel Guardia a una verdadera amiga, esa que en sus inicios en el cine le brindó su apoyo.

"Yo conozco a Maribel Guardia desde que empecé mi carrera en el cine en 1989, era ya era famosa, las dos espectaculares del cine mexicano eran Maribel Guardia y Olivia Collins, yo las veía cuando quería ser actriz y pensaba qué mujeres tan espectaculares", reveló.

Fue así como Maribel le dio la patadita de la buena suerte y un regalo que hasta la fecha guarda con cariño.

"Ella fue la que me dio la patadita en los palenques, comencé en el Guadalupe, en Monterrey, y ella fue mi madrina, muy linda. Luego me regaló un vestido que aún conservo con mucho amor y me dijo: 'sé que te va a ir muy bien, así que te regalo este vestido para tengas mucho éxito en los palenques y la cantada'", recordó.

Para culminar, Lorena reconoció que ya no se hace propósitos laborales de año nuevo, pero que si disfrutó un 2023 de muchos proyectos de trabajo en TV y cine. Remató que está contenta, aunque padeció una operación por una hernia.

SIGUE LEYENDO

Maribel Guardia presume minifalda de “atrevido modelito” a los 64 años y cautiva a sus fans

Facundo revela que su pelea con Lorena Herrera fue planeado por ella

MAAZ