3 Canciones de BTS sobre desamor para dedicarle a tu ex antes de fin de año

En estas fechas decembrinas las parejas suelen pasar tiempo en familia o en solitario, sobre todo en Año Nuevo que es un poco menos informal que Navidad. Sin embargo, de acuerdo con algunos datos, el 11 de diciembre es el día en el que más parejas rompen.

Hay quienes terminan su relación antes de fin de año, como forma de iniciar de cero o evitar alargar un romance donde ya no se sienten cómodos. Se cree que algunos motivos para que tu pareja te deja, o tú a ella, es porque en esta fechas nuestros planes a futuro suelen cambiar y ya no encajan con esa persona, por lo que solemos dudar de continuar a su lado.

También está el hecho de que podemos sentirnos en una rutina debido a que el tiempo que pasamos juntos es más largo y algunos detectan que ya no se sienten como antes. Recientemente, V de BTS habría terminado su relación con Jennie de BLACKPINK, según medios coreanos.

Los integrantes de BTS han revelado que tuvieron pareja antes de ser famosos, pero terminaron su relación debido al poco tiempo que tenían. Algunas de las historias de los integrantes fueron demasiado tristes, como Suga, RM, Jin y J-Hope, quienes tuvieron un amargo final de su relación. Si es tu caso, checa estas recomendaciones de canciones que puedes dedicarle a tu ex antes de fin de año.

Seesaw

Esta canción retrata el sentimiento de enfrentar la ruptura de una pareja o incluso aquello que solías amar antes, por lo que se enfrenta a un juego de sube y baja lleno de emociones que terminan por cansar a la persona. Aunque no se ha revelado si Suga se inspiró en una relación o en los altibajos de BTS, este tema retrata la tristeza de perder algo y de renunciar a ello por mucho que lo ames.

Favorite Girl

RM escribió esta canción como parte de su trabajo en solitario y la letra es bastante sincera respecto a sus vivencias personales y emocionales, ya que habla sobre una chica que resultó ser su favorita y que quiso mucho. Aunque no se reveló la identidad de la joven y si tuvo algo que ver con el rapero de BTS, la letra cuestiona si esa otra persona sigue pensando en él y si lo extraña tanto como lo hace.

Love is Not Over

Esta canción de BTS data del 2015 como parte de su álbum "The Most Beautiful Moment In Life Pt.1" y retrata lo difícil que es aceptar que una relación terminó y se la puedes dedicar a tu ex, ya que Jin y Jungkook plasmaron el dolor de amor a una persona y no ser correspondido o tener que decirle adiós.