El drama coreano de Donghae de Super Junior que debes ver si no crees en el amor

Donghae de Super Junior finalizó su gira "DElight Party" y junto al grupo planea realizar un nuevo show, lanzar un álbum, entre otros proyectos, para el 2024. El cantante y actor también fundó su propia agencia en colaboración con su compañero Eunhyuk tras finalizar su contrato con la agencia SM.

El idol cuenta con casi 20 años de experiencia en la industria K-Pop y es CEO de ODE Entertainment, su nueva empresa. Se espera que Donghae regrese con Super Junior DnE en el primer trimestre del año, mientras realiza actividades con el resto del grupo a inicios de año.

Como parte de sus lanzamientos en solitario, Donghae de Super Junior presentó su nuevo drama coreano, basado en un popular webtoon y donde interpretará a un hombre casado; sin embargo, los primeros avances y la trama de la historia adelantan que no tendrá un final feliz.

Desde hoy martes 26 de diciembre, se comenzará a transmitir el drama coreano de Donghae de Super Junior. Se trata de "Between Him and Her", la historia de un romance de juventud y un matrimonio que se desgasta con el tiempo. La serie está basada en un webtoon del mismo nombre que retrata el amor de manera cruda y realista.

La trama sigue la vida de una pareja de universitarios que se amaban con locura, viven juntos y tienen carreras exitosas. Sin embargo, tras siete años juntos parece que el amor se termina, pues en vísperas de su aniversario uno de ellos encuentra al otro en un elevador al lado de alguien más.

Donghae de Super Junior mostrará un papel más maduro y diferente a las comedias románticas que ha protagonizado, algunas fans esperan que la pareja tenga un final feliz, ya que este dorama es diferente a los romances comunes, pues retrata la monotonía a la que muchos se enfrentan.