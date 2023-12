Alejandro Speitzer sorprende a comensales de un restaurante en Culiacán y les paga la cuenta

El actor Alejandro Speitzer sorprendió a algunas personas que se encontraban cenando en un restaurante de Culiacán, Sinaloa, estado del que es originario y sorprendió a todos los presentes pagando su cuenta pero a cambio de una condición.

Speitzer de 28 años se ha consolidado como uno de los actores mexicanos más famosos del momento, éxito que se vio reflejado con esta acción que incluso fue tomada como regalo de Navidad debido a que ocurrió el 23 de diciembre.

Seguir leyendo:

Alejandro Speitzer y Ester Expósito se reencuentran, se dieron tremenda demostración de amor, ¿hay reconciliación?

Alejandro Speitzer aún extraña a Ester Expósito y esta es la prueba que lo delató

El actor llego de sorpresa al restaurante de Culiacán | Foto: Instagram @alejandrospeitzer

Alejandro Speitzer paga la cuenta de todos los comensales en un restaurante y pide que lo cierren

De acuerdo con la usuaria @SACHARYLUNA en la red social X, el joven actor llegó de sorpresa a un restaurante en una zona muy popular de Culiacán por lo que pagó la cuenta de todos los comensales pero con la condición de que les retuvieran un momento su teléfono celular mientras él estaba ahí, pero no solo eso, pidió que cerraran el establecimiento para que no entrara nadie más.

“Sí saben que anda Alejandro Speitzer en Culiacán vdd? Anoche fuimos a cenar a la cuatro ríos y llegó él y cerraron todo el restaurante, nos quitaron los celulares y él pagó la cuenta de todos los que estábamos ahí”, escribió la internauta.

La usuaria no dio más detalles al respecto pero dejó claro que el actor pagó la cuenta de todos | Foto: X @SACHARYLUNA

Aunque no hay videos al respecto precisamente porque los presentes no tenían acceso a su móvil. En redes sociales se dice que todos accedieron sin mayor preocupación. Y aunque no se saben más detalles al respecto, se dice que los clientes del restaurante agradecieron el gesto de Speitzer sin dar a conocer más información.

¿Alejandro Speitzer no quería que lo fotografiaran con su acompañante?

En X, antes Twitter se especula que el actor no quería que le tomaran fotografías con su acompañante, por lo que fue más fácil para él pagar la cuenta de todos y pedir que cerraran el restaurante, con tal de que no hubiera evidencia de su supuesta nueva conquista.

La última pareja de Speitzer fue la modelo Shannon de Lima, y aunque fueron muy cautelosos mientras estuvieron saliendo, desde hace unos meses ya no se les ha visto juntos, por lo que se especula que habrían puesto fin a su romance.

Se dice que el actor no quería que lo fotografiaran con su acompañante | Foto: Instagram @alejandrospeitzer

Ahora se ha rumorado que el actor sostiene un noviazgo con una joven de 24 años de nombre Ana Vallarta, quien no pertenece al medio del espectáculo pero se dice que se les vio juntos en la boda de Maite Perroni.