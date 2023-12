"Mi Pobre Angelito": 6 datos que no sabías sobre este clásico navideño

"Mi Pobre angelito" se convirtió en uno de los clásicos navideños y lo sigue siendo a 33 años de su estreno el 21 de diciembre de 1990, su arrollador éxito en taquilla hizo que la cinta tuviera una segunda parte el 15 de noviembre de 1992 con los actores originales y su gran protagonista Macaulay Culkin.

La historia es un clásico, Kevin McCallister se siente incomprendido por su familia, no se siente cómodo con los niños pequeños y los más grandes lo discriminan por ser muy chico, lo que hace que pelee con su madre y ella lo obligue a dormir en el Ático un día antes de que toda la familia salga de vacaciones a París, Francia. Al día siguiente la familia McCallister se levanta tarde y al salir corriendo olvidan a Kevin, quien deberá sobrevivir los días siguientes sin un adulto y además aprenderá a defender su casa de dos ladrones.

Macaulay Culkin tenía 10 años cuando la protagonizó Foto: Disney +

Pero muchas son las historias que encierra esta divertida película que año con año sigue maravillando a las familias y ahora te revelaremos algunos de sus secretos:

1.- El hermano de Macaulay Culkin debutó en la película

Kieran Culkin, hermano de Macaulay Culkin, debutó en el séptimo arte con esta película cuando sólo tenía 8 años de edad e interpreta al primo de Kevin McCallister. Kieran Culkin siguió con su carrera y despegó, uno de sus papeles más icónicos fue en la serie "Succession" donde interpreta a "Roman Roy".

Kieran Culkin despuntó con el papel de "Roman Roy" en "Succession" Foto:

2.-La película que ve Kevin McCallister es ficticia

La escena de la película que ve Kevin McCallister y con la que más tarde asusta a los ladrones es ficticia, la película no existe, durante muchos años se creyó que era un clásico pero no fue así, según "The Hollywood Reporter" es un homenaje a la cinta Angels with dirty faces, de 1938.

3.-La mayoría de la película se grabó en un colegio

La mayoría de las escenas de la película se grabaron dentro de un colegio incluso, la escena del sotáno inundado era en realidad una piscina.

4.-Joey Pesci decidió no utilizar un doble y corrió peligro

En la escena en que se incendia el gorro de "Harry", el líder criminal que interpretó el legendario actor, decidió no utilizar un doble y sufrió varias quemaduras en la cabeza por esa decisión.

Esta disponible en la platafrma Disney + Foto: Disney +

5.-La tarántula utilizada en la película es real

La tarántula que utilizaron en la película es real y el actor Daniel Stern accedió a grabar la escena como todo un profesional con una sola condición "que todo se grabará en una toma", aunque el grito no es real y se añadió en la secuencia para no alterar al animal.

6.- Donald Trump pidió aparecer en la película

La segunda película se situó en Nueva York y esta vez Kevin McCallister se hospeda en un hotel de lujo con las tarjetas de su padre, Donald Trump tiene una aparición especial en la cinta y habría sido a petición del mismo empresario.