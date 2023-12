¿Regresaron? Marie Claire y José Manuel Figueroa fueron captados en Disney muy divertidos

Desde hace varios meses se confirmó la ruptura entre José Manuel Figueroa y la hermosa Marie Claire Harp con quien incluso se iba a casar, y aunque no se revelaron las razones por las que la pareja terminó, los rumores cada vez eran más y más fuertes hasta que los involucrados lo confirmaron.

Recientemente fue la conductora de Bandamax quien sin ahondar en detalles confirmó al programa Hoy que se encontraba separada del hijo de Joan Sebastián, pero que estaban en constante comunicación, ahora, salieron a la luz fotografías de Marie Claire y José Manuel Figueroa disfrutando de un viaje en Disney juntos.

Sigue leyendo:

Marie Claire revela si le regresó el anillo de compromiso o no a José Manuel Figueroa

Fueron vistos nuevamente juntos.

Foto: Programa Hoy

¿Habrá reconciliación entre Marie Claire y José Manuel Figueroa?

Fue la experta en temas de espectáculos, conocida como Chamonic quien compartió en sus redes sociales una fotografía en donde Marie Claire y José Manuel Figueroa posan con un joven desconocido que pudo haber sido un fanático que los reconoció en el famoso parque de diversiones.

De acuerdo con la fuente antes mencionada, estas fotografías fueron recientes, por lo que presuntamente podrían estar intentando darle una nueva oportunidad a su relación.

¿Habrá reconciliación?

Foto: IG @camonic3

Cabe señalar que Marie Claire compartió a través de sus redes sociales una serie de fotografías y un reel en donde hizo un recuento sobre su visita a Disney, al cual la conductora ha nombrado el lugar más feliz del mundo.

Sin embargo, la bella venezolana no hizo pública ninguna fotografía a lado de José Manuel Figueroa, quien por cierto tampoco compartió nada en sus redes sobre este romántico y divertido viaje a lado de quien fue su prometida.

Debido a lo anterior es que ni Marie Claire ni tampoco José Manuel Figueroa se han pronunciado al respecto sobre si existe una reconciliación o no entre ambos o si es que retomarán sus planes de boda.

¿Marie Claire le regresó el anillo de compromiso a José Manuel Figueroa?

Una de las bodas más esperadas de este año era la de esta pareja pues se rumoreó que iba a ser en uno de los ranchos de Joan Sebastián y que la fiesta sería fuera de serie.

Pese a lo anterior, la boda ya no se llevó a cabo y recientemente en una entrevista en Mojoe, Marie Claire reveló si es que le regresó o no el anillo de compromiso a su ex.

“Es su ex, ya devolvió el anillo”, dijo Marisol González quien también estaba como invitada a Montserrat Oliver, sin embargo, la venezolana no confirmó ni negó esto, aunque eso sí, al referirse a Figueroa solo tuvo buenas palabras.

“José Manuel es una persona espectacular, es un hombre maravilloso. Hay altos y bajos y ahorita estamos en ese bajito, nuestra relación siempre fue muy expuesta”, dijo Marie Claire