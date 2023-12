Irina Baeva, ¿pospone su boda con Gabriel Soto? La actriz habla al respecto: "no prometo nada"

La famosa actriz, Irina Baeva se convirtió en tendencia en redes sociales después de conceder una entrevista en la que habló de sus planes para 2024 y sobre si finalmente llegará al altar o no con su prometido, el galán de telenovelas, Gabriel Soto.

A lo largo de los últimos años la estrella de televisión y el actor se han visto obligados a posponer su encuentro nupcial por distintas circunstancias, por lo que la llegada de un nuevo año hace suponer que finalmente darán el siguiente paso en su relación sentimental.



Es de las famosas más queridas. Foto: Especial

Irina Baeva habla de su boda

En una entrevista compartida por el programa matutino "Despierta América", Irina Baeva fue cuestionada sobre cómo celebra las fiestas de Fin de Año. La actriz sorprendió a todos al decir que no festeja Navidad, pero ese no es ningún pretexto para no dar regalos a sus seres queridos.

En este sentido la protagonista de "Nadie como tú", "Amor dividido" y "Vino el amor" dijo que el 2024 lo recibe con mucho amor y con mayor madurez. Dijo que este 2023 fue un año en el que creció personalmente y eso se ve reflejado en sus distintas actitudes.

"Nosotros no celebramos Navidad. Lo recibo con mucho amor y gratitud. Forma parte de mi crecimiento personal", contó.

En cuanto a la boda, Irina Baeva dijo que espera que finalmente este 2024 pueda casarse con Gabriel Soto. A pesar de la insistencia de los reporteros, la actriz confesó que no promete nada, pero los mantendrá al tanto de cualquier información que surja.

"Seguir trabajando mucho, haber si ya se me hace la boda. Esperemos, no te prometo nada", apuntó.