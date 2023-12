Exparticipante de La Academia estuvo a punto de perder una oreja por el bullying que sufrió en la escuela cuando era niña

Cada vez son más los famosos que alzan la voz contra el bullying al recordar los terribles momentos que pasaron, como Cecilia de la Cueva que durante su infancia estuvo a punto de perder una oreja cuando algunos de sus compañeros de escuela intentaron cortársela. La actriz habló sobre cómo logró salir adelante con el apoyo de su familia y la manera en la que enfrentaron la situación.

Ceci de la Cueva recuerda el bullying que sufrió

Cecilia de la Cueva saltó a la fama como integrante del reality show “La Academia” en 2011, desde entonces ha participado en importantes proyectos como el musical “Wicked” donde compartió créditos con Danna Paola. Actualmente suma éxitos a su carrera como actriz y cantante, todo mientras recuerda el bullying que sufrió en la escuela cuando era niña y que puso en riesgo su vida en más de una ocasión.

Sigue leyendo: Yolanda Andrade regala moto a Cristián Carranza, joven quemado con gasolina por sus compañeros

Cecilia de la Cueva habla del bullying que sufrió cuando era niña. Foto: IG @cecidelacueva

“Siempre por ser la más alta, por tener lentes, porque era muy flaca, no sé, siempre fui una niña distinta. Mi bullying fue bastante pesadito, me iban a cortar una oreja, me enterraron un compás en la espalda, me aventaban a la alberca vestida para ver si me hundía. Entiendo, éramos niños, no todos tienen la misma capacidad de análisis y de comprensión”, dijo.

La actriz pidió ayuda

La también cantante señaló que no dudó en pedir ayuda ante el bullying que recibía y que ponía en riesgo su vida, su madre fue quien se mantuvo a su lado en todo momento y recurrió a terapia. Sin embargo, las burlas por su apariencia no se detuvieron y su familia optó por cambiar la de escuela.

“Yo recurrí, por su puesto que sí, a ayuda, mi mamá siempre estuvo muy cercana a mí y tomé muchas terapias. La verdad nunca logré nada, lo que tuve que hacer fue cambiarme de escuela y más adelante encontré a mi tribu que son los actores, los cantantes y los bailarines”, detalló.