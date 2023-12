Dany Flow presume a su hija y su esposa, ¿ya olvidó a su novia?

Sin duda alguna, uno de los exponentes del género urbano, más importante del momento es Daniel Balladares, mejor conocido solamente como “Dani Flow” y quien en los últimos meses ha causado gran controversia debido a sus temas con letras explícitas.

El popular reggaetonero también ha llamado la atención debido a su relación amorosa, la cual está basada en el poco conocido “poliamor” el cual consiste en tener dos o más parejas estables, en este caso Dani Flow tiene a su esposa y a su novia; sin embargo, recientemente el intérprete de “Martillazo” se subió a un escenario junto con su pequeña hija y la madre de ésta, lo que ha provocado muchas preguntas respecto a su novia.

El reggaetonero tiene una relación poliamorosa consensuada

Foto: IG @daniflowmx

Fue a través de redes sociales en donde se ha viralizado un video en donde se le puede ver al reggaetonero compartir el escenario con su esposa Jocelyne y su pequeña hija Lucie, algo que no es nada raro, pues el cantante cada que puede se hace acompañar de su familia.

Y es que en más de una ocasión Dani Flow ha subido al escenario a la pequeña Lucie, quien disfruta mucho de estar con su papá en el templete, lo que ha causado muchas preguntas es que el reggaetonero mexicano en esta ocasión no estuvo acompañado de su novia.

Dani Flow siempre presume a su esposa Jocelyne



Debido a lo anterior es que muchos se cuestionan si es que continúa su relación poliamorosa, o bien, nuevamente solo es él y su esposa en ese romance.

Cabe señalar que, hasta el momento, ninguno de los involucrados ha dicho algo respecto a una separación, por lo que usuarios de redes especulan que la novia de Dani Flow y su esposa solo no pudo asistir a esa presentación, pues en redes sociales aún se siguen los tres.

El cantante siempre muestra a su feliz familia en redes sociales



En una entrevista, el reggaetonero explicó cómo se dio la idea de integrar a una tercera persona a su matrimonio, pues revela que no fue nada sencillo ya que incluso tuvieron que acudir al psicólogo para tener claramente lo que él quería y lo que su esposa necesitaba.

“Fuimos al psicólogo y me dice en esa cita ‘¿Entre ellas se gustan? Tú y la chava se gustan, pero en conjunto nadie está siendo feliz’. Y entonces dije ‘no me está saliendo la vuelta, está saliendo peor de lo que yo pensaba’ que era que a mi esposa la sentía yo sola”, dijo Dany Flow.

Dani se muestra muy enamorado de su esposa.



Pese a que sabían que ambos tenían la inquietud de tener una relación basada en el poliamor, Dani Flow no estaba dispuesto a perder a su esposa, por lo que tomó la decisión de no insistir más respecto al tema, por lo que el cantante pensaría en darle otra solución, pero todo cambiaría al otro día.

“Y al día siguiente mi esposa me dice que quiere hablar conmigo, me dice ‘lo quiero intentar’. Y me dijo que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Entonces desde ahí venimos remando los tres en contra de la normalidad”, finalizó respecto a ese tema Dani Flow