¿Quién es Jeremías Allen?, el presunto nuevo novio de Rosalía con el que olvidó a Rauw Alejandro

Fue el pasado 25 de julio cuando medios internacionales confirmaron la ruptura amorosa entre los cantantes Rosalia y Rauw Alejandro quienes tan solo unos meses antes anunciaron que estaban comprometidos en matrimonio, a cuatro meses de su separación, la española fue captada con Jeremy Allen quien presuntamente es su nuevo novio.

Aunque fanáticos de Rosalía y Rauw Alejandro tenían la esperanza de que la pareja se reconcilió luego de que el puertorriqueño habría dedicado el tema “Se fue” en los Latin Grammys a su ex prometida, todo parece indicar que la intérprete de “Con altura” ya dio vuelta a la página y se está dando una nueva oportunidad en el amor.

Sigue leyendo:

Rosalía lanza un comunicado y revela las razones por las que terminó con Rauw Alejandro

Rosalía comenzaría a organizar su boda con Rauw Alejandro al terminar su gira, reveló quién sería la diseñadora de su vestido de novia

Foto: IG @jeremyallenwhitefinally

El actor podría ser la nueva pareja de Rosalía

¿Quién es Jeremy Allen White?

Originario de Brooklyn, Nueva York, Jeremy nació un 17 de febrero de 1991, es un actor de cine y su papel más recordado es el de “Lip Gallagher” en la exitosa serie de comedia dramática "Shameless".

Sin embargo, Jeremy también ha participado en películas como Beautiful Ohio, The Speed of Life, Afterschool, Twelve, o Movie 43, entre otras más, además fue ganador de un “Globo de oro” en la terna mejor actor de serie de televisión - Comedia o musical por su papel en “The Bear”.

Pese a tener una carrera impecable y grandes éxitos tanto en cine como en televisión Jeremy Allen no ha tenido la misma suerte en su vida personal, pues el histrión de 32 años de edad se encuentra divorciado de Addison Timlin con quien procreó a sus hijas llamada Ezer y Dolores.

Foto: IG @jeremyallenwhitefinally

Estuvo casado por cuatro años

Tras su divorcio con la actriz, Jeremy fue vinculado sentimentalmente a la modelo Ashley Moore, sin embargo, nunca se confirmó si hubo o no un romance entre ellos.

Sin embargo, desde hace algunas semanas el actor de 32 años ha sido ligado a la cantante española Rosalía, cabe señalar que ninguno de los dos implicados han compartido nada en sus redes sociales sobre este presunto romance.

¿Tiene una relación con Rosalía?

Fue hace unas semanas que la cantante Rosalía fue captada caminando junto al actor Jeremy Allen, por lo que los rumores sobre una presunta relación amorosa entre ellos no se hizo esperar, sin embargo, algunos más aseguraban que solo se trataba de una buena amistad, pues hasta ese momento no había demostraciones de amor entre ambos.

Las cosas cambiaron hace un par de días cuando "E! News" publicó unas fotografías en donde se le ve a la española y a Jeremy tomados de la mano en un estacionamiento, por lo que el romance entre ambos podría ser una realidad.