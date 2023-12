Julián Gil arremete contra el programa Hoy y lanza conmovedor mensaje al ver a su hijo en televisión: “no estoy muerto”

Fue desde el año 2019, cuando el actor Julián Gil vio por última vez a su hijo Matías a quien procreó junto con la también actriz Marjorie de Sousa, y aunque en 2020 el argentino perdió la patria potestad del pequeño, desde entonces ha luchado para poder reunirse con éste pero todo ha sido en vano.

Pese a que desde hace 4 años, no ve a a su hijo ni siquiera por fotografías ya que Marjorie de Sousa cuidaba mucho la identidad del pequeño en redes sociales, ahora la venezolana acudió al programa Hoy para el debut musical del menor, esto provocó el enojo de Gil pues la producción del matutino cometió un gran error o por lo menos es lo que el actor ha denunciado en sus redes.

¿Por qué Julián Gil arremetió en contra del programa Hoy?

Fue este viernes 1 de diciembre cuando a lo largo de la emisión matutina anunciaron la participación de Marjorie de Sousa y su hijo Matías con un musical navideño, dicho show fue presentado como una exclusiva del programa, pues es la primera vez que el pequeño salía ante un medio de comunicación, debido a los problemas entre sus padres.

Pese al momento especial del pequeño Matías, Julián Gil arremetió en contra del programa Hoy, luego que tanto en la presentación del menor como en la publicación del clip en redes sociales se refieren al pequeño solamente como “hijo de Marjorie de Sousa”, esto hizo enfurecer al argentino y a usuarios de redes sociales quienes criticaron a la emisión matutina.

“Sí debo de confesar la impotencia, rabia y absoluta tristeza que me generó este hecho. Y es que sigo sin entender cómo se sigue siendo cómplice de algo que en lo absoluto debería de ser normalizado, que es arrebatarle el DERECHO a un padre o madre de paternar o maternar. NO estoy muerto y mi hijo tiene derecho de saber quién es su papá. Se es cómplice desde la narrativa: “Hijo de Marjorie” (¿acaso no tiene padre?)”, escribió Julián desde sus redes sociales

Ante esta situación, famosos como Sebastián Rulli, Grettel Valdez, Mauricio Henao, Mariazel, Tiaré Scanda, entre muchos otros más apoyaron a Julián Gil en la lucha de poder reunirse con su hijo, y ante la arbitrariedad que cometió su expareja al llevarlo al programa Hoy y que éstos solo le dieran el crédito a la actriz de ser la madre del menor.

Pese a la complicada situación que el actor atraviesa respecto a sus derechos paternales con su hijo Matías, el histrión quien actualmente participa en la nueva versión de “El Maleficio” se mostró muy orgulloso de su pequeño quien debutó en la música con tan solo 6 años de edad.

Y es que, Matías presentó en el programa Hoy una grabación de distintos villancicos que vienen muy acorde a la época decembrina, cabe señalar que de acuerdo con su madre, desde que tiene tres años el pequeño canta este tipo de temas musicales.